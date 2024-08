Chinh phục những cung off-road khó quên cùng 'người hùng' Hilux

Là mẫu xe hàng đầu, mang tính biểu tượng của dòng bán tải, Toyota Hilux sẵn sàng cùng những tay lái yêu thử thách chinh phục mọi cung đường off-road khó quên.

Năm 2010, trang Top Gear từng đưa ra một nhận xét nổi tiếng về Toyota Hilux khi gọi đây là chiếc xe “không thể bị phá hủy”. Sự bền bỉ trên mọi dặm trường, sẵn sàng “vượt ngàn chông gai” mà Hilux thể hiện giúp mẫu xe này trở thành cái tên hàng đầu trong phân khúc bán tải. Bất kể là những cuộc đua off-road khắc nghiệt hàng đầu thế giới như Dakar Rally, Silk Way Rally, Africa Eco Race hay những công việc yêu cầu đi qua các cung đường gồ ghề, trắc trở sỏi đá, Hilux luôn hiện diện như bạn đồng hành đáng tin cậy.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2009, Toyota Hilux là một trong những tên tuổi hàng đầu của dòng xe bán tải suốt 15 năm qua. Đến nay, đã có hơn 23.000 khách hàng lựa chọn và tin dùng Hilux cho mục đích kinh doanh và sử dụng cá nhân.

So với các phân khúc xe khác, thị trường xe bán tải ở Việt Nam có phần ít sôi động hơn. Tuy nhiên, việc Toyota giới thiệu các phiên bản nâng cấp của Hilux cho thị trường Việt Nam thời gian qua đã mang đến những điểm nhấn cho phân khúc bán tải. Toyota Hilux 2024 được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam với 3 phiên bản, bao gồm 2.4 4x2 AT, 2.4 4x4 MT và 2.8 4x4 AT Adventure.

Mệnh danh là chiếc xe “không thể bị phá hủy”, Toyota Hilux 2024 có thiết kế ngoại thất mang đậm chất mạnh mẽ và uy lực, xứng tầm từng hành trình chinh phục. Ở đầu xe có nhiều thay đổi nhờ phần lưới tản nhiệt hình thang với cấu trúc tổ ong, cụm đèn trước và đèn sương mù cũng được thiết kế góc cạnh để tôn lên sự cá tính.

Bắt đầu từ mép cụm đèn trước, các đường dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp với đường dập ở dưới cửa xe tạo nên chất “cơ bắp”. Đặc biệt, hốc bánh xe lớn và liền khối với thân xe tạo nên tổng thể vững chãi, mạnh mẽ, sẵn sàng cùng chủ nhân chinh phục mọi địa hình. Tính thể thao ở Hilux được tôn thêm nhờ mâm xe hợp kim 6 chấu, tăng thêm điểm nhấn và sự thanh thoát trong từng chuyển động.

Mong muốn tối đa hóa sự thoải mái của hành khách, khu vực nội thất của Hilux 2024 được trang bị đầy tiện nghi so với một chiếc xe bán tải. Xe có khoang lái mang phong cách thể thao cùng khu vực điều khiển trung tâm tiện lợi; màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh 9 loa JBL cao cấp mang tới hệ thống giải trí di động trên từng cây số. Khu vực ngăn đựng đồ tận dụng cửa lấy gió từ hệ thống điều hòa giúp hành khách có thể thưởng thức đồ uống nóng hoặc lạnh ngay trên xe.

Ở hàng sau, người dùng có thể gập 60:40 để tối ưu không gian, trong khi bệ tì tay làm tăng thêm sự thoải mái trong suốt hành trình. Những chiếc xe bán tải thường đề cao tính thực dụng trong nội thất để tăng cường sự mạnh mẽ trong vận hành, song Toyota Hilux chứng minh sự tiện nghi trong dòng xe này vẫn có thể được đáp ứng.

Danh tiếng của Toyota Hilux được tạo dựng từ chất lượng, sự bền bỉ, vững chãi qua rất nhiều năm. Với những người yêu thích chinh phục những cung đường off-road hiểm trở, Hilux không khác nào những “chiến mã” để thỏa mãn đam mê gió bụi. Trang Car Expert nhấn mạnh: “Hilux là chiếc xe chạy off-road hiệu quả, trước hết nhờ góc tới và góc thoát tốt cùng khoảng sáng gầm lớn. Với các bài kiểm tra của chúng tôi, Hilux vượt qua tất cả mà không gặp nhiều khó khăn”.

Off-road là thú chơi vất vả, song điểm thú vị là nó mang tới sự kích thích với những người yêu thích chinh phục. Một trong những thứ được xem là thử thách cho những tay lái mới là các cung đường đèo quanh co hiểm trở. Theo tay đua địa hình Phạm Quốc Huy (Huy Del), sự ổn định thân xe là yếu tố anh đặt lên hàng đầu khi “đổ đèo”.

“Tôi luôn ưu tiên việc ổn định thân xe. Dù ở những đoạn cua, tôi đi nhanh nhưng không tạo ra các hành động như đạp ga, đánh lái hay phanh đột ngột, như thế thân xe rất ổn định để vượt qua những đoạn đường đó an toàn, đơn giản. Kể cả trong các giải đua điều đó càng quan trọng. Việc đánh lái mượt mà, đạp ga và sử dụng phanh nhịp nhàng thì thân xe mới ổn định, từ đó mới có thể chạy xe tốc độ cao. Những cú drift chỉ có thể tạo hình ảnh đẹp, nhưng xét về mặt thời gian, càng drift nhiều càng chậm”, anh Huy Del chia sẻ.

Với Toyota Hilux, người dùng sẽ có được sự ổn định rất cao khi di chuyển nhờ hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa mang đến khả năng kiểm soát hành trình, bên cạnh khung gầm vững chắc cùng cấu tạo kiên cố giúp xe di chuyển êm ái trên chặng đường dài.

Là xe sử dụng động cơ diezen nên Toyota Hilux 2024 có lực kéo lớn ở số vòng tua thấp (lên tới 500 Nm tại 1.600 vòng), vì vậy những con dốc cao không còn là trở ngại khi người lái chỉ cần nhấn ga mượt mà, xe vẫn thừa sức kéo để vượt qua đoạn đường này thoải mái mà không cần lấy đà. Và khi lực kéo được tối ưu ở số vòng tua thấp, cộng thêm công nghệ turbo tăng áp và phun nhiên liệu trực tiếp, lượng nhiên liệu tiêu hao sẽ giảm thiểu.

Toyota Hilux 2024 được trang bị hệ thống dẫn động 2 cầu, vì vậy khi bắt đầu vào đường gồ ghề, có nhiều hố, người lái nên vặn chế độ H4 (chế độ 2 cầu nhanh để dẫn động 4 bánh ở tốc độ cao), việc vượt hố sẽ được thực hiện dễ dàng. Trong khi đó, theo anh Huy Del, nếu di chuyển tới cung đường off-road hiểm trở hơn và nhiều bùn lầy, người lái nên sử dụng chế độ L4 (2 cầu chậm dẫn động 2 bánh với tốc độ thấp).

Một chi tiết khác cũng được anh Huy Del đánh giá cao ở Toyota Hilux 2024 là khóa vi sai cầu sau. Tay đua này nhấn mạnh: “Những người chạy off-road vẫn hay bảo nhau rằng, những xe được trang bị khóa vi sai cầu sau giống như ‘hổ mọc thêm cánh’. Thông thường, với hệ vi sai mở, bất kỳ bánh nào chịu ít lực ma sát nhất thì lực từ máy sẽ dồn vào bánh đó. Khi bật khóa vi sai cầu sau, 2 bánh sau sẽ hoạt động đồng tốc, qua đó giúp chúng ta đi qua những đoạn bùn lầy dễ dàng hơn nhiều”.

Không chỉ tiếp nối truyền thống về một biểu tượng của sự bền bỉ, Toyota Hilux 2024 còn là minh chứng cho việc luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu, thỏa mãn mọi tâm hồn yêu thích những chuyến off-road thú vị.