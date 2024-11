Chính phủ sẽ có chính sách ưu đãi thu hút các tập đoàn công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ xây dựng chính sách ưu đãi, kể cả ưu đãi tài chính để thu hút mạnh mẽ đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày báo cáo, giải trình một số vấn đề kinh tế - xã hội được quan tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có báo cáo và giải trình một số vấn đề chủ yếu được đại biểu Quốc hội và đồng bào, cử tri quan tâm.

Trong đó, liên quan tới việc thúc đẩy chuyển đổi số, người đứng đầu Chính phủ cho biết đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển nhanh, xanh, bền vững.

Dù vậy, nhiệm vụ này đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Vì đây là lĩnh vực mới nên các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách về chuyển đổi số còn chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời; cải cách hành chính còn chậm; thủ tục còn rườm rà, ách tắc; chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, đến nay vẫn chưa khắc phục được tình trạng “manh mún, cát cứ thông tin, co cụm dữ liệu”.

Dù chỉ số an toàn, an ninh mạng năm 2024 của Việt Nam tăng 8 bậc, xếp hạng 17/194, theo Thủ tướng vấn đề an toàn thông tin, an ninh mạng còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, rủi ro.

Thời gian tới, với phương châm “tăng tốc, bứt phá”, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, ưu tiên để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, người dân chuyển đổi số.

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ hướng tới xây dựng trung tâm công nghiệp kỹ thuật số, dữ liệu lớn, ứng phó khẩn cấp sự cố an ninh mạng; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; đẩy mạnh triển khai Đề án 06 ở tất cả cấp, các ngành, các địa phương.

“Chính phủ sẽ xây dựng chính sách ưu đãi, kể cả ưu đãi tài chính để thu hút mạnh mẽ đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ lớn; phát triển nguồn nhân lực số, nhất là nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực mới nổi; triển khai hiệu quả Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030", Thủ tướng nhấn mạnh.