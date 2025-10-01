Chính phủ Mỹ đóng cửa

Sau cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách tại Thượng viện thất bại vào ngày 30/9, Chính phủ Mỹ đã chính thức bị đóng cửa một phần từ 0h ngày 1/10 (giờ địa phương).

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa một phần từ ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện kết thúc với tỷ lệ 55-45, thấp hơn ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thúc đẩy dự luật, buộc các cơ quan liên bang phải ngừng mọi hoạt động không “thiết yếu” từ ngày 1/10, theo Reuters.

Điều này đồng nghĩa nhiều lĩnh vực từ an ninh hàng không đến báo cáo việc làm hàng tháng có nguy cơ bị đình trệ.

Dù vậy, phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc chính phủ phải đóng cửa không hẳn là kịch bản tồi tệ.

“Đất nước chúng ta đang vận hành rất tốt, và dĩ nhiên, điều cuối cùng chúng ta mong muốn là phải đóng cửa chính phủ. Nhưng đôi khi, từ việc đó cũng có thể xuất hiện nhiều điều tích cực. Chúng ta sẽ có cơ hội loại bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết, đặc biệt là những khoản do đảng Dân chủ đề xuất”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, cho biết cơ quan này sẽ bỏ phiếu lại về dự luật do Hạ viện thông qua vào ngày 1/10.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (Dân chủ, bang New York) cúi xuống khi Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar (Dân chủ, bang Minnesota) phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên bỏ phiếu tại Thượng viện tại Điện Capitol ở Washington D.C., ngày 30/9, chỉ vài giờ trước khi chính phủ Mỹ bước vào tình trạng đóng cửa một phần. Ảnh: Reuters.

Tình trạng đối đầu ngân sách đã trở thành “chuyện thường niên” trong bối cảnh chính trị Mỹ ngày càng rối ren. Lần này, đảng Dân chủ yêu cầu dự luật chi tiêu phải bao gồm thêm các khoản trợ cấp y tế, trong khi đảng Cộng hòa khẳng định hai vấn đề này cần được giải quyết riêng rẽ.

Tổng thống Trump tiếp tục “đổ dầu vào lửa” khi trước cuộc bỏ phiếu, ông tuyên bố sẽ hủy bỏ một số chương trình do đảng Dân chủ ủng hộ và sa thải thêm nhiều công chức nếu chính phủ đóng cửa.

“Chúng tôi sẽ cắt giảm một lượng lớn nhân sự. Họ sẽ là người của phe Dân chủ”, ông nhấn mạnh.

Nguy cơ này càng trầm trọng khi hơn 150.000 nhân viên liên bang đã đăng ký nghỉ việc tự nguyện trong tuần này - đợt “chảy máu chất xám” lớn nhất trong vòng 80 năm.

Thực tế, hàng chục nghìn người khác đã bị sa thải trong năm nay. Ông Trump cũng từ chối giải ngân hàng tỷ USD mà Quốc hội đã phê duyệt, khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ đặt câu hỏi tại sao họ phải bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật ngân sách nào nữa.

Một số cơ quan như Bộ Tư pháp và Cơ quan An sinh Xã hội đã gửi thông báo cho nhân viên sắp bị nghỉ việc tạm thời, đổ lỗi cho đảng Dân chủ về cuộc khủng hoảng ngân sách.

Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto (đảng Dân chủ, bang Nevada) - một trong ba nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận cho dự luật ngân sách của phe Cộng hòa - cảnh báo trong tuyên bố rằng “một cuộc đóng cửa tốn kém” sẽ chỉ càng “trao thêm quyền lực cho chính quyền liều lĩnh này”.

Trong khi đó, các cơ quan liên bang đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho tình huống đóng cửa, bao gồm đóng cửa văn phòng nghiên cứu khoa học, dịch vụ khách hàng và các hoạt động được coi là “không thiết yếu”, đồng thời cho hàng chục nghìn nhân viên nghỉ việc không lương.

Quân đội, lực lượng biên phòng và những vị trí thiết yếu khác sẽ tiếp tục làm việc nhưng chưa được trả lương cho đến khi bế tắc được giải quyết.

Lần gần nhất chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 35 ngày vào năm 2018-2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, liên quan đến tranh cãi về chính sách nhập cư.