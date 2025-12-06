Chính phủ chi 6.800 tỷ đồng hỗ trợ vùng thiên tai

Chiều 6/12, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, lãnh đạo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Tài chính đã cập nhật tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ kéo dài vừa qua. Đồng thời, công bố những chính sách hỗ trợ tài chính cụ thể.

Ngành nông nghiệp chủ động kịch bản phục hồi và duy trì tăng trưởng

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết công tác phòng chống thiên tai được triển khai theo 3 giai đoạn: Dự báo, phòng chống, khôi phục. Thống kê từ đầu năm đến nay, thiệt hại do thiên tai đã làm 419 người chết, ước tính thiệt hại 97.000 tỷ đồng . Riêng bão Yagi đã gây thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng .

Trong đó, thiệt hại với nông nghiệp rất nặng nề. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại để chuẩn bị xuất giống, chọn những đối tượng phù hợp. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ đã chuẩn bị cho kịch bản quý I/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến thông tin về các gói hỗ trợ, gói vay vốn giúp người dân sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất (Ảnh: VGP)

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ vật tư, tiền, trang thiết bị trị giá trên 21 triệu USD . Các doanh nghiệp và đoàn thể cũng đã vào cuộc hỗ trợ các tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp với kinh phí khoảng trên 50 tỷ đồng , cung cấp giống cây trồng, hóa chất, vaccine, giống vật nuôi. Riêng thủy sản là gần 1 tỷ con giống.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã chỉ đạo các tỉnh đẩy mạnh sản xuất giống để cung ứng ra thị trường. Tương tự như năm 2019-2020 khi lũ lụt miền Trung gây thiệt hại nặng nề, những tỉnh có điều kiện thuận lợi sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng, còn những tỉnh bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng phục hồi.

Ông Tiến nhấn mạnh, mặc dù trong điều kiện quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những thành tích rất tích cực. Hết tháng 11/2025, cả nước thu hoạch 42,56 triệu tấn lúa, dự kiến cả năm sẽ đạt trên 43 triệu tấn. Nếu không có bão, sản lượng có thể đạt 43,7 triệu tấn. Đến nay, chắc chắn sản lượng lúa đạt trên 43 triệu tấn.

Về thủy sản, nếu không có bão, sản lượng dự kiến đạt 9,7-9,8 triệu tấn. Hiện tại, sản lượng đạt 9,05 triệu tấn. Tuy nhiên, dù tác động của bão, sản lượng vẫn có khả năng vượt năm 2024.

Về chăn nuôi, đàn lợn có 31 triệu con, tăng trưởng 0,3%. Đàn gia cầm có 584 triệu con. Ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng 2,8%.

Sản lượng gỗ rừng trồng đạt xấp xỉ 31 triệu m3. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 64,01 tỷ USD , thặng dư thương mại đạt 19,55 tỷ USD .

"Nếu tháng 12 vừa qua không có mưa bão ảnh hưởng đến các khu vực biên giới và duy trì được đà tăng trưởng khoảng 6 tỷ USD , thì chúng ta có thể đạt mốc xuất khẩu 70 tỷ USD , đúng chỉ tiêu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao là 65- 70 tỷ USD . Đây là những kết quả rất tích cực. Với tinh thần quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh có tốc độ tăng trưởng và không bị ảnh hưởng sẽ duy trì và tăng tốc hơn. Cộng với việc phục hồi sớm và hiệu quả bằng cơ chế chính sách, hỗ trợ, chúng ta có thể lấy năm 2025 làm tiền đề cho năm 2026 và những năm tiếp theo", ông Tiến cho biết.

Chi 6.800 tỷ đồng , áp dụng chính sách thuế hỗ trợ vùng thiên tai

Cũng tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Tài chính đã thông tin về những hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước với các địa phương, trong đó có những quyết sách về vốn, thuế và chính sách với các doanh nghiệp gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại thiên tai, lũ lụt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Ngân sách Trung ương năm 2025 đã xuất tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai (Ảnh: VGP)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong tháng vừa qua, nhiều địa phương ở miền Bắc cũng như Nam Trung Bộ liên tiếp hứng chịu các đợt thiên tai, bão lũ, trong đó có những địa phương chịu mức độ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí mang tính lịch sử. Những thiên tai này đã tác động nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của các địa phương bị thiệt hại. Các địa phương không chỉ chịu tổn thất về kinh tế, của cải mà còn về con người.

Trên cơ sở các chỉ số tổng hợp, Bộ Tài chính đã đánh giá và báo cáo với Chính phủ về tác động rất mạnh của thiên tai đối với tăng trưởng GDP của các địa phương bị thiệt hại, cũng như ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của cả nước trong quý IV và cả năm.

Trước tình hình đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thông qua các nghị quyết của Chính phủ, cùng các chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng đối với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị nhằm triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6.800 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, nhằm bảo đảm nguồn kinh phí khẩn cấp đáp ứng các yêu cầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

"Về các chính sách liên quan đến thuế phí và chính sách hỗ trợ cho những tổ chức, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt, trong các thiết kế chính sách thuế phí của chúng ta cũng đã quy định rất rõ ràng. Luật Quản lý thuế quy định rất rõ là những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai bất khả kháng như bão lũ sẽ được xem xét và cho giãn thuế và gia hạn thời gian nộp thuế. Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có quy định là doanh nghiệp được tính chi phí thiệt hại bất khả kháng do thiên tai bão lũ vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng tương tự như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân nào bị thiệt hại được xem xét để tính giảm trừ. Bên cạnh đó, Luật Thuế tài nguyên cũng có quy định tương tự đối với những trường hợp tai nạn hoặc thiên tai bất ngờ, được xem xét miễn và giảm thuế...", ông Chi nói.

Bộ Tài chính cũng chủ động có những hướng dẫn rất cụ thể cho địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trên địa bàn để hiểu và nắm rõ các quy định đó để có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thuế phí và chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn xảy ra thiên tai phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại và được bảo hiểm theo hợp đồng, hướng dẫn cụ thể nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất để bồi hoàn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Được nhận tiền bảo hiểm kịp thời cũng là một giải pháp giúp các tổ chức, cá nhân sớm có nguồn tài chính vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

"Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tất cả các địa phương có thiệt hại, rồi bộ, ngành có liên quan để vừa tính giải pháp về tài chính xử lý khẩn cấp các hậu quả, đồng thời có tính đến những giải pháp tài chính khác để khôi phục dần dần và xây dựng được những hạ tầng kinh doanh, tăng khả năng chống chịu thiên tai xảy ra trong tương lai và giảm nhẹ thiệt hại của người dân, doanh nghiệp", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói.