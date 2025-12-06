Chagee Việt Nam chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Chagee Việt Nam đã đóng góp 500 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với số tiền được phân bổ đều cho hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.HCM với tinh thần "tương thân tương ái", ngày 26/11, Chagee Việt Nam đã đóng góp 500 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với số tiền được phân bổ đều cho hai tỉnh Khánh Hòa (250 triệu đồng) và Đắk Lắk (250 triệu đồng).

Giám đốc Chagee Việt Nam nhận thư cảm ơn từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tại buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Trước đó, ngày 13/10, Chagee Việt Nam đã đóng góp 350 triệu đồng cho quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Bà Võ Thị Thiên Nga, Giám đốc Chagee Việt Nam, cho biết những thiệt hại do bão lũ là vô cùng lớn, khiến nhiều gia đình mất nhà cửa và tài sản. Với những đóng góp khiêm tốn này, thương hiệu hy vọng góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất và đưa trẻ em trở lại trường học.

"Chagee Việt Nam chân thành cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tạo cầu nối để chúng tôi có thể thực hiện nghĩa cử này. Chúng tôi tin rằng sự đoàn kết và chung tay của cả cộng đồng sẽ giúp người dân vượt qua mọi khó khăn", bà Võ Thị Thiên Nga chia sẻ thêm.