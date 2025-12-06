Thành phố Huế khẩn trương ra quân thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Lực lượng bộ đội ra quân giúp dân xây dựng và sửa chữa nhà cửa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Lộc An. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Ngày 6/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ra quân thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra tại xã Lộc An và xã Khe Tre (thành phố Huế).

Tại xã Lộc An, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân phải gánh chịu do thiên tai, mong rằng công trình sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nghi thức khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Ảnh: Mai Trang/ TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, làm ngày làm đêm, làm việc có trọng tâm trọng điểm, vướng ở đâu gỡ ngay ở đó; tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân.

Tuy vậy, Huế là địa bàn bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, mưa bão, lũ lụt hàng năm. Do đó, những ngôi nhà được xây dựng trong chiến dịch này phải đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng), phải là nơi trú ẩn an toàn nhất cho bà con khi thiên tai ập đến.

Đồng thời, các đơn vị cũng phải rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, đúng người, đúng hoàn cảnh; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách nhân văn này.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng cần huy động tổng lực các nguồn lực theo phương châm “ai có gì giúp đó, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy,” tập trung quyết liệt thi công xây dựng, bảo đảm công trình được xây dựng bền vững, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

Vào cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tại các địa phương khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

Thiên tai đi qua để lại những ngôi nhà đổ nát, những gia đình mất chốn đi về, cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn này càng thêm chồng chất lo toan.

Thấu hiểu nỗi đau đó, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần: "Thần tốc - Táo bạo - Hiệu quả."

"Chiến dịch Quang Trung" trong thời bình chính là cuộc chạy đua với thời gian để mang lại mái ấm an cư cho đồng bào trước khi mùa mưa bão mới ập đến và để bà con kịp đón một cái “Tết đoàn viên” trong ngôi nhà mới.

Tại Huế, bão lũ đi qua đã làm cho 5 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 9 nhà hư hỏng nặng, trong đó tại xã Lộc An có 2 hộ bị hư hỏng hoàn toàn và 1 hộ bị hư hỏng nặng; xã Khe Tre 3 nhà bị sập hoàn toàn, 7 nhà hư hỏng nặng.