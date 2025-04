Chiêu trò của Chelsea bị 'tuýt còi'

Theo báo cáo tài chính được công bố vào đầu tuần, Chelsea tiết lộ huy động được 198 triệu bảng từ việc "tái cấu trúc đội nữ". Số tiền này được ghi nhận là một phần trong hoạt động chuyển nhượng công ty con sang cho tập đoàn sở hữu CLB.

Dù không công bố chi tiết con số định giá chính xác, giới chuyên môn tin rằng giá trị của đội nữ Chelsea có thể vượt mốc 150 triệu bảng. Một tài sản khác được cho là có liên quan trong thương vụ này là sân Kingsmeadow của đội nữ Chelsea.

Thương vụ chuyển nhượng nội bộ là yếu tố then chốt giúp Chelsea xoay chuyển tình hình tài chính, từ khoản lỗ 90 triệu bảng mùa trước thành lợi nhuận trước thuế lên tới 128 triệu bảng. Trước đó, Chelsea cũng từng bán 2 khách sạn nằm trong khuôn viên sân Stamford Bridge cho công ty mẹ, tất cả đều thuộc sở hữu của tỷ phú Todd Boehly và Behdad Eghbali.

Tuy nhiên, "The Blues" chưa nhận được sự phê duyệt từ Premier League về cách định giá thương vụ. Các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến câu hỏi then chốt liệu cuộc giao dịch đội nữ có được định giá đúng với giá thị trường hay không?

Để so sánh, đội nữ thành công nhất châu Âu Lyon Feminin được bán cho một tập đoàn Mỹ với định giá chỉ 45 triệu bảng năm 2023. Trong khi đó, đội bóng nữ Angel City (Mỹ) được định giá tới 190 triệu bảng trong một cuộc đấu giá vào tháng 9 cùng năm.

Chelsea có thể sẽ lập luận rằng đội nữ của họ được định giá ở mức hàng trăm triệu bảng là hợp lý nhờ danh tiếng và thành tích ổn định. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Premier League sẽ yêu cầu điều chỉnh giảm giá trị giao dịch.

Theo báo cáo, tổng doanh thu của Chelsea giảm xuống còn 468,5 triệu bảng do đội nam không dự Champions League. Dù vậy, doanh thu truyền hình tăng nhờ vị trí thứ 6 tại Premier League cùng việc lọt vào bán kết FA Cup và chung kết League Cup mùa trước. Chi phí vận hành cũng được cắt giảm để bù đắp sự sụt giảm doanh thu, giúp CLB duy trì khoản lỗ vận hành ở mức ổn định so với năm trước.

Về phía đội nữ, họ tiếp tục thành công rực rỡ với lần thứ hai liên tiếp vào bán kết Champions League và đăng quang Women’s Super League (giải VĐQG), qua đó đóng góp đáng kể vào doanh thu truyền hình. Doanh thu ngày thi đấu tăng lên 80,1 triệu bảng nhờ lượng khán giả trung bình khoảng 40.000 người mỗi trận.

Ngoài ra, doanh thu thương mại của "The Blues" tăng lên 225,3 triệu bảng nhờ vào tiền cho mượn cầu thủ và hoạt động kinh doanh bên lề như tham quan sân và bán quà lưu niệm.

Nhờ lợi nhuận bán cầu thủ (152,5 triệu bảng) và chuyển nhượng công ty con (198,7 triệu bảng), Chelsea ghi nhận khoản lãi sau thuế lên tới 129,6 triệu bảng - một kết quả tài chính bất ngờ và chắc chắn sẽ còn được "soi kỹ" trong thời gian tới.

