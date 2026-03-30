Chiều sâu đáng sợ của Pháp trước World Cup 2026

Sự khác biệt của tuyển Pháp không nằm ở đội hình chính, mà ở việc ngay cả đội hình B cũng biết cách kiểm soát và kết liễu trận đấu.

Tuyển Pháp khép lại loạt giao hữu thuộc FIFA Days với nhiều tín hiệu tích cực.

Pháp không cần một màn trình diễn rực rỡ để đánh bại Colombia trong trận giao hữu rạng sáng 30/3. Họ thắng theo cách lạnh lùng, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn đủ để đối thủ không có cơ hội. Đó mới là điều đáng nói sau loạt FIFA Days: “Les Bleus” đang cho thấy hình hài của một đội tuyển biết cách đi đường dài.

Đội hình B, tiêu chuẩn A

Trước Colombia, HLV Didier Deschamps xoay tua mạnh tay. Mbappe, Tchouameni và Camavinga đều ngồi dự bị. Đội hình ra sân không phải những cái tên quen thuộc nhất, nhưng cách vận hành thì vẫn vậy.

Pháp không chơi nhanh, không ép sân liên tục. Họ chờ thời điểm, kiểm soát nhịp độ và ra đòn khi cần.

Chiến thắng 3-1 phản ánh đúng bản chất trận đấu. Colombia có thời điểm nhập cuộc tốt, đặc biệt với những pha xử lý của Luis Diaz ở hành lang. Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc rời rạc. Khi Pháp tăng nhịp, thế trận lập tức đổi chiều.

Bàn mở tỷ số của Desire Doue đến như một hệ quả tất yếu. Cú dứt điểm có phần may mắn khi chạm người đổi hướng, nhưng trước đó là cả quá trình Pháp bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ. Khi đã dẫn bàn, họ không vội vàng. Họ tiếp tục chơi theo cách của mình, kiên nhẫn và chắc chắn.

Trước khi hiệp một khép lại, Marcus Thuram đánh đầu nhân đôi cách biệt. Một pha bóng đơn giản, tận dụng sai lầm vị trí của Montero. Không cần quá nhiều cơ hội, Pháp vẫn biết cách trừng phạt.

Đội hình B của tuyển Pháp vẫn đủ sức quật ngã Colombia.

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở tỷ số, mà ở cách Pháp giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà đội hình dự bị được trao cơ hội. Nhưng sự chênh lệch giữa “đội A” và “đội B” gần như không tồn tại.

Doue trở thành nhân vật chính với cú đúp. Anh không chỉ ghi bàn mà còn di chuyển thông minh, tham gia vào cách tổ chức lối chơi. Thuram tiếp tục cho thấy sự ổn định với khả năng tận dụng cơ hội. Những cái tên ít được nhắc đến lại chơi tròn vai, thậm chí tạo ra khác biệt.

Khi Deschamps tung Camavinga và Mbappe vào sân trong hiệp hai, trận đấu gần như an bài. Colombia thay ba người sau giờ nghỉ, cố gắng thay đổi cách tiếp cận. Nhưng ngay lập tức, họ nhận bàn thua thứ ba từ Doué.

Ở thế dẫn 3-0, Pháp chủ động giảm nhịp. Họ không cần pressing liên tục, không cần dồn ép. Họ để Colombia cầm bóng nhiều hơn, nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những cơ hội nguy hiểm gần như không xuất hiện.

Mbappe là linh hồn trên hàng công tuyển Pháp.

Mbappe có một tình huống đáng chú ý khi cú dứt điểm bị phá ngay trên vạch vôi. Sau đó, anh đưa được bóng vào lưới ở thời gian bù giờ, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Những chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị, Mbappe vẫn tạo ra sức ép.

Biết thắng mới là điều quan trọng

Colombia bước vào loạt trận này với chuỗi hơn một năm bất bại. Nhưng họ rời đi với hai thất bại trước Pháp. Trận đấu này cho thấy rõ giới hạn của đội bóng Nam Mỹ. Họ có thể cạnh tranh, có thể gây khó khăn trong một số thời điểm, nhưng chưa đủ để đứng ngang hàng với những ứng viên vô địch.

Bàn rút ngắn tỷ số của Campaz chỉ mang ý nghĩa danh dự. Khi đó, trận đấu đã được định đoạt. Pháp không hoảng loạn, không đánh mất kiểm soát. Họ vẫn giữ cách chơi điềm tĩnh cho đến những phút cuối.

Điều Deschamps có thể hài lòng không chỉ là chiến thắng. Ông có thêm câu trả lời cho bài toán lực lượng. Pháp không chỉ có một đội hình mạnh, mà có hai. Và trong một giải đấu kéo dài như World Cup 2026, đó là lợi thế cực lớn.

Một đội tuyển biết cách xoay tua mà không làm giảm chất lượng. Một đội bóng không cần chơi hay nhất vẫn có thể thắng. Đó là dấu hiệu của những ứng viên thực sự.

World Cup 2026 không phải nơi dành cho những đội chơi đẹp nhất. Nó dành cho những đội biết cách chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Và lúc này, Pháp đang hội tụ đầy đủ những yếu tố đó.