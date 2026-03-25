Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon

Cuốn sách tập trung khắc họa chân dung Scipio Africanus - vị danh tướng La Mã đã đánh bại Hannibal trong Chiến tranh Punic lần thứ hai - và đưa ra một luận điểm táo bạo: Scipio không chỉ ngang hàng mà còn vĩ đại hơn cả Napoleon Bonaparte. Sách nhấn mạnh khả năng thích ứng linh hoạt, nghệ thuật “đánh gián tiếp” và tầm nhìn chiến lược vượt thời đại của vị tướng La Mã này.

Chiêu rút lui giả của tướng thiên tài La Mã

  Thứ tư, 25/3/2026 07:19 (GMT+7)
Tính toán của Scipio đã cho phép ông “chặn cứng” cánh quân trung tâm của kẻ thù với mức tiêu hao lực lượng tối thiểu, qua đó có thể tập trung tối đa cho đòn gọng kìm mang tính quyết định của mình.

Bộ binh La Mã đã không hề tiến xa hơn trong suốt vài giờ đồng hồ, lý do là bởi Scipio mong muốn và cố tình dàn xếp như vậy để đối thủ của mình cảm nhận rõ hậu quả của việc không kịp ăn sáng.

Tranh minh họa trận Illipa Trước Công nguyên. Nguồn ảnh: Rome World.

Làm vậy không ảnh hưởng gì đến những thay đổi bất ngờ khác của ông, bởi một khi đã dàn quân sẵn sàng chiến đấu, phía Carthage không dám thay đổi đội hình trong lúc phải đối mặt với một đối thủ luôn theo dõi họ sát sao và đã sẵn sàng lâm trận. Trận giao tranh giữa đội kị binh và quân trang bị nhẹ của hai bên vẫn chưa ngã ngũ, mỗi bên khi gặp khó khăn đều có thể lui về sau đội bộ binh của phe mình.

Cuối cùng, khi Scipio nhận định đã đến thời điểm thích hợp, ông ra lệnh rút lui giả, gọi các đội quân quấy rối về qua các khoảng trống xen giữa đội hình, sau đó đưa họ vào đội quân dự bị xếp sau các cánh quân hai bên, đội kị binh xếp sau đội lính ném lao, còn đội lính ném lao xếp sau đội bộ binh trang bị nặng.

Khoảng bảy tiếng sau đó, ông ra lệnh cho toàn quân tiến lên, nhưng riêng đội hình quân Hispania ở vị trí trung tâm là tiến lên với tốc độ chậm. Khi đến cách kẻ địch tám trăm thước, Scipio, cùng cánh quân bên phải rồi rẽ phải ngoặt trái, tiến chéo ra ngoài bằng các nhóm nối tiếp nhau theo đội hình hàng dọc. Trước đó, ông đã cho truyền tin đến Silanus và Marcius, chỉ huy cánh quân bên trái, để điều động binh sĩ tiến quân theo cách tương tự.

Khi tiến nhanh, quân trung tâm đi chậm nên bị tụt lại, các đội bộ binh La Mã liên tiếp tiến vào và nhập thành hàng khi đến gần kẻ địch, rồi đánh trực diện vào các mạn sườn của quân địch - nếu không có bước này thì đường tiến của họ đã bị chồng chéo lên nhau.

Trong khi bộ binh trang bị nặng dồn ép các cánh quân hai bên của địch từ phía trước, thì kị binh và lính ném lao theo lệnh hướng ra ngoài, càn quét hai bên và đánh tạt sườn địch. Chiến thuật hợp lực này ở hai cánh buộc quân Carthage phải đối mặt với cuộc tấn công đồng thời từ hai phía, và còn áp đảo hơn ở chỗ nhắm vào các đạo quân không thường trực người Hispania. Để tăng thêm khó khăn cho Hasdrubal, kị binh đánh vào sườn khiến đàn voi chiến của ông ta hoảng sợ, lao thẳng vào trung tâm quân Carthage, gây ra sự hỗn loạn.

Battle of Ilipa: Trận Ilipa

Scipio’s manoeuvre: Cách điều binh của Scipio

Roman’sfoot: Bộ binh La Mã

  • Velites: Đội lính ném lao của La Mã
  • Cavalry: Đội kị binh của La Mã

Scipio’s Spanish Allies: Các đồng minh Hispania của Scipio

Elephants: Đội voi chiến

Trong suốt thời gian này, cánh quân ở trung tâm của Carthage chỉ đứng đó bất lực, không thể hỗ trợ các cánh quân hai bên vì sợ bị quân Hispania của Scipio tấn công mà không cần áp sát. Tính toán của Scipio đã cho phép ông “chặn cứng” cánh quân trung tâm của kẻ thù với mức tiêu hao lực lượng tối thiểu, qua đó có thể tập trung tối đa cho đòn gọng kìm mang tính quyết định của mình.

Cánh quân hai bên của Hasdrubal bị tiêu diệt, cánh quân ở trung tâm thì kiệt sức vì đói và mệt nên phải rút lui, ban đầu có trật tự, nhưng rồi dần dần bị ép vỡ hoàn toàn, tháo chạy về doanh trại cố thủ. Một trận mưa như trút khiến mặt đất dưới chân binh sĩ hóa bùn lầy lội, cho họ khoảng nghỉ ngơi tạm thời và ngăn quân La Mã theo gót họ đột phá doanh trại.

Trong đêm ấy, Hasdrubal tiến hành rút quân khỏi doanh trại của mình, nhưng vì cách tiến quân chiến lược của Scipio đã đưa quân La Mã chặn ngang tuyến đường về Gades, nên ông ta bị buộc phải rút lui dọc bờ Tây về đến phía Đại Tây Dương. Gần như toàn bộ đồng minh Hispania đã bỏ rơi ông ta.

Đội quân trang bị nhẹ của Scipio đã vô cùng nhạy bén với nhiệm vụ theo sát kẻ thù, bằng chứng là ông đã nhận được tin ngay khi Hasdrubal rời đi. Ông lập tức đuổi theo, điều động kỵ binh tiến công, và cuộc truy đuổi diễn ra nhanh đến mức, mặc dù bị dẫn sai đường khi cố gắng đi tắt đón chặn tuyến rút lui mới của Hasdrubal, nhưng đội kị binh và lính ném lao của Scipio đã bắt kịp ông ta.

Họ liên tục quấy phá ông ta bằng các đợt tấn công từ mạn sườn hoặc phía sau, khiến phía quân Hasdrubal buộc phải dừng lại thường xuyên đến mức các quân đoàn của Scipio có thể bắt kịp. “Sau đó, đây không còn là một trận chiến nữa, mà là một cuộc tàn sát đơn phương,” cho đến khi chỉ có Hasdrubal và sáu nghìn binh sĩ với trang bị tàn tạ trong số hơn bảy mươi nghìn lính chiến đấu ở Ilipa trốn thoát được qua những ngọn đồi gần đó.

Quân Carthage vội vã dựng một doanh trại trên đỉnh đồi cao nhất, nhưng mặc dù điều kiện khắc nghiệt và địa hình khó tiếp cận đã cản trở quân La Mã tấn công, việc thiếu lương thực đã khiến binh sĩ đào ngũ liên tục. Cuối cùng, Hasdrubal bỏ quân chạy trốn trong đêm ra biển, cách đó không xa, rồi lên tàu đến Gades, Mago cũng nhanh chóng đi theo ông ta.

B. H. Liddell Hart

Bách Việt Books và NXB Tài chính

La Mã Scipio Trận Illipa gọng kìm rút lui giả

    The he thanh nien duoc toi luyen trong lua hinh anh

    Thế hệ thanh niên được tôi luyện trong lửa

    2 giờ trước 05:50 25/3/2026

    0

    Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026), Nhà xuất bản Trẻ ra mắt hai cuốn sách: Trui rèn trong lửa đỏ và Hồ sơ một thế hệ.

    Nguoi cuoi cung roi khoi Iran hinh anh

    Người cuối cùng rời khỏi Iran

    2 giờ trước 05:00 25/3/2026

    0

    Jeremy Gilbert, một nhà toán học Ireland chuyển sang làm kỹ sư dầu lửa ở Iran. Gilbert không được lên máy bay di tản. Ông ở lại bệnh viện trong những ngày lộn xộn của tháng 1/1979.

    Hoc quan tri uoc mo hinh anh

    Học quản trị ước mơ

    9 giờ trước 22:00 24/3/2026

    0

    Để ước mơ thành hiện thực, chúng ta có cả một hành trình dài ở phía trước. Trong suốt quá trình ấy, lên kế hoạch và hành động để "quản trị giấc mơ" là điều cần thiết.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

