Chiều nay (23/1), Tổng Bí thư Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế

|
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN.
Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết chiều nay, 23/1 sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo.
Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Địa điểm tổ chức Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Theo chương trình, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.
Theo quy trình của các Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.