Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử TƯ khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được Đại hội Đảng XIV bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng XIV được công bố tối 22/1, 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Trung ương, từ khóa XI đến khóa XIV.

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm:Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.