Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử TƯ khóa XIV

  • Thứ năm, 22/1/2026 21:39 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được Đại hội Đảng XIV bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng XIV được công bố tối 22/1, 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Trung ương, từ khóa XI đến khóa XIV.

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm:Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Đại hội XIV bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Kết quả được công bố cùng ngày với 200 đồng chí trúng cử.

32 phút trước

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

2 giờ trước

Thế Sự

  • Đỗ Văn Chiến

    Đỗ Văn Chiến

    Ông Đỗ Văn Chiến là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Tuyên Quang
    • Học vị, học hàm: Kĩ sư nông nghiệp

  • Lê Minh Trí

    Lê Minh Trí

    Ông Lê Minh Trí là Viện trưởng VKSND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM; Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

    • Chức vụ: Viện trưởng VKSND Tối cao
    • Năm sinh: 1960
    • Quê quán: TP.HCM
    • Học vị, học hàm: Cử nhân luật, an ninh

20/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ

16 phút trước 21:46 22/1/2026

0

Chiều tối 22/1, tại Đại hội XIV của Đảng, 1.586 đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Trong 180 Ủy viên Trung ương Đảng, có 20 Ủy viên là nữ, chiếm tỷ lệ 11,11%.

Bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Mỹ Đình

3 giờ trước 19:05 22/1/2026

0

Ngày 22/1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc CATP Hà Nội, kiểm tra việc triển khai Phương án bảo đảm an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các địa bàn lân cận.

