Chiêu ‘mổ lợn’ khiến đàn ông Hàn Quốc bay hơi 73 triệu USD

Chiêu lừa tình cảm “nuôi heo lấy thịt” khiến đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD, tính tới tháng 9 năm nay.

Trong năm nay, đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD vì các vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng. Ảnh: ABC.

Ngày 23/10, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tổng thiệt hại do các vụ “lừa tình” qua mạng nhằm vào đàn ông nước này đã vượt hơn 100 tỷ won (khoảng 73 triệu USD ) tính đến tháng 9 năm nay - tăng mạnh so với 68 tỷ won ghi nhận từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái.

Trung bình mỗi tháng, số tiền bị lừa tăng từ khoảng 6 tỷ won lên 11 tỷ won, tức tăng 82%. Số vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng được trình báo tới cảnh sát Hàn Quốc tăng từ 1.265 vụ trong năm 2024 lên 1.565 vụ, tính tới thời điểm này của năm.

Dù cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường theo dõi và cảnh báo các vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng kể từ đầu năm ngoái, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình truy vết các băng nhóm lừa đảo, do chúng liên tục di chuyển giữa các quốc gia và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch.

Cụ thể, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động ở Campuchia và một số quốc gia Đông Nam Á đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo nhiều đàn ông Hàn Quốc. Sau khi làm quen qua mạng xã hội và chiếm được tình cảm của nạn nhân, đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ họ tham gia đầu tư vào các sàn tiền ảo.

Tờ Korea Times lấy dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông 60 tuổi họ Park được một cô gái người nước ngoài làm quen qua mạng hồi tháng 10/2024. Sau vài tuần trò chuyện thân mật, cô gái gửi cho ông một đường link dẫn tới một sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn thu về lợi nhuận cao.

Ban đầu, ông Park thử đầu tư 1 triệu won ( 700 USD ), khi thấy lợi nhuận ảo tăng lên nhanh chóng, ông tiếp tục rót vốn, nâng tổng số tiền đầu tư lên hơn 200 triệu won (gần 140.000 USD ) chỉ trong hai tháng. Ông Park tin rằng mình vừa tìm được bạn đời, vừa tìm được cơ hội làm giàu. Nhưng bỗng một ngày, trang web đầu tư đột ngột bị sập, “bạn gái” cũng biến mất.

Khi trình báo cảnh sát, ông Park được biết vụ việc rất khó xử lý vì nghi phạm ở nước ngoài. Lúc này, ông mới hiểu mình là nạn nhân của một đường dây lừa tình, lừa tiền.

Truyền thông quốc tế hiện gọi những vụ lừa đảo kiểu này là “săn heo, mổ lợn” hay “nuôi heo lấy thịt”, nạn nhân bị các đường dây lừa đảo xem như những “con heo đã được vỗ béo” trước khi bị chúng “giết thịt”.