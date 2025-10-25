Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chiêu ‘mổ lợn’ khiến đàn ông Hàn Quốc bay hơi 73 triệu USD

  • Thứ bảy, 25/10/2025 17:51 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Chiêu lừa tình cảm “nuôi heo lấy thịt” khiến đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD, tính tới tháng 9 năm nay.

Trong năm nay, đàn ông Hàn Quốc mất 73 triệu USD vì các vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng. Ảnh: ABC.

Ngày 23/10, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tổng thiệt hại do các vụ “lừa tình” qua mạng nhằm vào đàn ông nước này đã vượt hơn 100 tỷ won (khoảng 73 triệu USD) tính đến tháng 9 năm nay - tăng mạnh so với 68 tỷ won ghi nhận từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái.

Trung bình mỗi tháng, số tiền bị lừa tăng từ khoảng 6 tỷ won lên 11 tỷ won, tức tăng 82%. Số vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng được trình báo tới cảnh sát Hàn Quốc tăng từ 1.265 vụ trong năm 2024 lên 1.565 vụ, tính tới thời điểm này của năm.

Dù cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường theo dõi và cảnh báo các vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng kể từ đầu năm ngoái, nhưng tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp và có dấu hiệu gia tăng nhanh chóng.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình truy vết các băng nhóm lừa đảo, do chúng liên tục di chuyển giữa các quốc gia và sử dụng tiền điện tử để che giấu giao dịch.

Cụ thể, các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động ở Campuchia và một số quốc gia Đông Nam Á đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo nhiều đàn ông Hàn Quốc. Sau khi làm quen qua mạng xã hội và chiếm được tình cảm của nạn nhân, đối tượng lừa đảo sẽ dụ dỗ họ tham gia đầu tư vào các sàn tiền ảo.

Tờ Korea Times lấy dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông 60 tuổi họ Park được một cô gái người nước ngoài làm quen qua mạng hồi tháng 10/2024. Sau vài tuần trò chuyện thân mật, cô gái gửi cho ông một đường link dẫn tới một sàn giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn thu về lợi nhuận cao.

Ban đầu, ông Park thử đầu tư 1 triệu won (700 USD), khi thấy lợi nhuận ảo tăng lên nhanh chóng, ông tiếp tục rót vốn, nâng tổng số tiền đầu tư lên hơn 200 triệu won (gần 140.000 USD) chỉ trong hai tháng. Ông Park tin rằng mình vừa tìm được bạn đời, vừa tìm được cơ hội làm giàu. Nhưng bỗng một ngày, trang web đầu tư đột ngột bị sập, “bạn gái” cũng biến mất.

Khi trình báo cảnh sát, ông Park được biết vụ việc rất khó xử lý vì nghi phạm ở nước ngoài. Lúc này, ông mới hiểu mình là nạn nhân của một đường dây lừa tình, lừa tiền.

Truyền thông quốc tế hiện gọi những vụ lừa đảo kiểu này là “săn heo, mổ lợn” hay “nuôi heo lấy thịt”, nạn nhân bị các đường dây lừa đảo xem như những “con heo đã được vỗ béo” trước khi bị chúng “giết thịt”.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Hàn Quốc - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

lừa đảo qua mạng Hàn Quốc Tiền mã hóa Campuchia lừa đảo Hàn Quốc Campuchia

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Cac 'de che lua dao' thao chay khoi Campuchia, Myanmar hinh anh

Các 'đế chế lừa đảo' tháo chạy khỏi Campuchia, Myanmar

05:55 25/10/2025 05:55 25/10/2025

0

Các đường dây lừa đảo trực tuyến khét tiếng, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia đang cho thấy dấu hiệu dịch chuyển ra khỏi Campuchia, Myanmar sau lệnh truy tố từ Mỹ và Anh cũng như đợt trấn áp của chính quyền sở tại.

Bi an khoi dau cua 'ong trum' Tran Chi hinh anh

Bí ẩn khởi đầu của 'ông trùm' Trần Chí

15:35 24/10/2025 15:35 24/10/2025

0

Bỏ học giữa chừng, làm nhân viên quán net, rồi trở thành “bố già” của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi) từng thao túng khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý