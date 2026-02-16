Chiều cao vượt trội của con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình. Bức ảnh so chiều cao các thành viên thu hút sự chú ý.

Theo "truyền thống" trước thềm chuyển giao năm mới, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đăng tải bức ảnh ghi lại chiều cao của gia đình trên Facebook cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

"Như mọi năm trước thềm giao thừa cả nhà sẽ làm tấm hình xem chiều cao các vị trí trong nhà có thay đổi gì không?! Chốt hạ là 1, 2, 3, 4, 5 vẫn y vậy chỉ có 1, 4 và 5 có cao thêm tí nhưng cũng kg đủ để soán vị trí thứ 3 của baba", doanh nhân phố núi viết.

Bức ảnh gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường trước thềm giao thừa. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong/Facebook.

Trong hình, Subeo, con trai của ông Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, tiếp tục giữ vị trí cao nhất nhà. Chàng trai sinh năm 2010 thậm chí cao hơn bố cả một cái đầu.

Khoảnh khắc đời thường của gia đình ông Nguyễn Quốc Cường được nhiều người theo dõi quan tâm. Dịp Tết năm ngoái, người đăng ảnh theo "truyền thống" đọ chiều cao của cả nhà là người mẫu Đàm Thu Trang - vợ hiện tại của doanh nhân phố núi.

Mỗi dịp Tết, ông Nguyễn Quốc Cường thường chia sẻ những hình ảnh sum vầy của gia đình, ghi lại hành trình lớn lên của các con và những thay đổi nhỏ trong cuộc sống.

Doanh nhân này từng chia sẻ mong muốn mọi người nhìn thấy những khoảnh khắc giản dị, gần gũi trong cuộc sống gia đình của mình, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh hào nhoáng.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường kết hôn với người mẫu Đàm Thu Trang vào ngày 28/7/2019, sau thời gian công khai hẹn hò từ đầu năm 2018. Cả hai có hai con chung.

Subeo (tên thật: Nguyễn Quốc Hưng) là con chung của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Sinh năm 2010, cậu hiện theo học British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Sau khi chia tay, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường và ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con.