Chiến thắng của Thư Kỳ

Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay “Girl” tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30. Trên sân khấu nhận giải, cô cảm ơn chồng vì sự bao dung của anh.

Ngày 26/9, lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 diễn ra tại Busan Cinema Center ở thành phố Busan, Hàn Quốc.

Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, ban tổ chức đã chọn ra được những cái tên xứng đáng nhất cho tất cả hạng mục của Busan Awards là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo, Nam/nữ diễn viên xuất sắc nhất và Cống hiến nghệ thuật.

Một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất trong mùa liên hoan này là Thư Kỳ. Trong 14 bộ phim châu Á lọt đề cử, người đẹp sinh năm 1976 đóng góp 2 tác phẩm với hai vai trò khác nhau: đạo diễn (Girl) và diễn viên chính (A Wild Time).

Thư Kỳ thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim đầu tay Girl.

Kết quả, Thư Kỳ được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Cô không chỉ giành giải trong phim đầu tay làm đạo diễn, mà còn là nữ đạo diễn Trung Quốc đầu tiên có được vinh dự này.

Xuất hiện trên sân khấu trao giải trong bộ váy dài đen xẻ ngực gợi cảm, Thư Kỳ tri ân những người góp phần tạo nên thành công của cô, bao gồm cả chồng, tài tử Phùng Đức Luân.

"Cảm ơn cả người chồng luôn bao dung với tôi. Anh ấy cưới phải người phụ nữ không thường xuyên nấu ăn ở nhà", cô phát biểu.

Lời cuối, người đẹp Hồng phất nữ nhắn nhủ đến những cô gái từng bị tổn thương trong tâm hồn: "Mong các bạn có thể dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn".

Quá trình Thư Kỳ ấp ủ dự án Girl kéo dài suốt mười năm. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, cô thừa nhận nhân vật nữ chính được xây dựng dựa trên chính bản thân cô, với trải nghiệm đau thương lúc còn nhỏ.

“Lúc nhỏ tôi thường bị đánh vô cớ, không biết mình làm sai điều gì. Cha tôi thường uống say bí tỉ rồi mới về nhà", cô kể.

Đến năm 15 tuổi, Thư Kỳ quyết định bỏ nhà ra đi. Thư Kỳ chia sẻ nhiều thập niên trôi qua, tổn thương tuổi thơ dần liền sẹo, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy nhói đau.

Thư Kỳ thổ lộ sau khi bộ phim hoàn thành, cô nói với người cha đến nay vẫn nghiện rượu của mình: “Xin lỗi, con đã mang câu chuyện của cha lên màn ảnh rộng".

Thư Kỳ quyến rũ trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ngoài chiến thắng của Thư Kỳ, Phim hay nhất thuộc về Gloaming in Luomu của đạo diễn Trương Lỗ (Trung Quốc). Nội dung phim xoay quanh nữ vũ công Tiểu Bạch bất ngờ nhận được bưu thiếp từ người yêu cũ mất liên lạc nhiều năm. Với gợi ý mơ hồ là "Hoàng hôn ở Luomu", cô quyết định tìm đến nơi ghi trên bưu thiếp để tìm hiểu việc gì đã xảy ra.

Giải đặc biệt của ban giám khảo gọi tên Funky Freaky Freaks của đạo diễn Han Chang Rok (Hàn Quốc)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Lee Ji Won cho vai diễn trong phim En Route To của đạo diễn Yoo Jae In.

Có đến ba cái tên được gọi tên ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất, là Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta của phim Nhật Bản BAKA's Identity.

Điện ảnh Trung Quốc tiếp tục được vinh danh với Giải Cống hiến nghệ thuật thuộc về Resurrection của đạo diễn Bi Gan.