Chiến thắng của Mercedes và BMW

Hai nhà sản xuất ôtô Đức gồm Mercedes và BMW không bị cấm bán ôtô xăng, dựa theo một phán quyết vừa được tòa án Đức công bố.

Theo Carscoops, 2 nhà sản xuất ôtô của Đức gồm Mercedes và BMW vừa giành được một "chiến thắng" khi tòa án nước này bác bỏ vụ kiện có thể dẫn đến lệnh cấm bán xe.

Cụ thể, 3 lãnh đạo của tổ chức Hành động vì Môi trường Đức (DUH) cho rằng các nhà sản xuất ôtô đã tiêu thụ phần lớn ngân sách khí thải CO toàn cầu và quốc gia. Trên cơ sở đó, nhóm này thúc đẩy một phán quyết buộc BMW và Mercedes-Benz phải dừng bán ôtô động cơ đốt trong từ sau năm 2030.

Bên cạnh đó, vụ kiện còn tập trung vào một vấn đề pháp lý phức tạp hơn: Liệu rằng các công ty tư nhân có thể bị buộc phải cắt giảm lượng khí thải vượt quá mức mà các quy định hiện hành của Chính phủ đang yêu cầu hay không.

Theo Carscoops, ý tưởng này về cơ bản không khác gì yêu cầu các hãng xe phải tuân thủ một tiêu chuẩn còn nghiêm ngặt hơn cả luật pháp sở tại.

Vẫn chưa rõ lý do vụ kiện chỉ nhắm vào Mercedes và BMW, nhưng đồng thời bỏ qua hàng chục nhà sản xuất ôtô khác đang hoạt động tại Đức.

Các nguyên đơn lập luận rằng, việc cho phép 2 cái tên này tiếp tục sản xuất thêm xe động cơ đốt trong và tiêu thụ hạn ngạch khí thải carbon có thể dẫn đến việc Chính phủ phải áp đặt các biện pháp cắt giảm khí thải nghiêm ngặt hơn, tiềm tàng khả năng hạn chế quyền tự do của các thế hệ trẻ.

Nhóm này dựa một phần vào phán quyết năm 2021 của Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức, yêu cầu các nhà lập pháp phải thắt chặt các luật về khí hậu để bảo vệ tốt hơn các thế hệ tương lai.

Tuy nhiên hồi đầu tuần này, trang tin DW của Đức cho hay Tòa án Tư pháp Liên bang Đức đã chính thức bác bỏ vụ kiện.

Thẩm phán Stephan Seiters tuyên bố trách nhiệm đối với việc lập pháp bảo vệ khí hậu thuộc về các nhà lập pháp. Dù vậy, DUH đã ra để ngỏ khả năng xem xét việc kháng cáo, cho thấy học thuyết pháp lý này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

BMW ngay lập tức phản hồi tích cực về kết quả vụ kiện. Việc tòa án không buộc nhà sản xuất ôtô này dừng bán xe xăng khiến BMW phấn khởi, đồng thời lưu ý đã đóng góp hiệu quả vào nỗ lực bảo vệ khí hậu từ khá lâu.

Theo Carscoops, đây không phải là chiến thắng lớn duy nhất tại châu Âu mà BMW, Mercedes và các nhà sản xuất ôtô truyền thống khác đang ăn mừng.

Cuối năm ngoái, Ủy ban Châu Âu cho biết sẽ nới lỏng lệnh cấm động cơ đốt trong vào năm 2035, cho phép các công ty tiếp tục bán các mẫu xe xăng, dầu thuần túy cũng như xe hybrid song song với ôtô thuần điện và xe chạy nhiên liệu hydro.

Các hãng xe chỉ cần đáp ứng yêu cầu về mức giảm khí thải 90% tại ống xả so với mức quy định cho năm 2021. Quy định này sẽ có hiệu lực từ năm 2035.