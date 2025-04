Chiến lược tăng trưởng khách hàng trên Zalo với The Master Channel

Sự kiện “The Master Channel - Season 6: Scaling Customer Growth with Performance AI & Retail Media” ngày 26/03 vừa qua đã quy tụ hơn 400 nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực.

Sự kiện mang đến những góc nhìn mới mẻ và những trải nghiệm thực tế về chiến lược tăng trưởng khách hàng thông qua Retail Media và Performance AI.

Không gian sự kiện mô phỏng hình thức "Cà phê và sách".

Sự kiện lần lượt đi qua 3 phiên chính với các chủ đề về: The Master Channel Rewind, Retail Media và Performance AI.

Trong phiên đầu tiên, tác giả, TS. Đinh Mộng Kha - CEO, Board Member VietGuys - Board Member PangoCDP một lần nữa giới thiệu sơ lược về khái niệm The Master Channel và 4 yếu tố cơ bản tạo nên The Master Channel. Tại đây, các doanh nghiệp áp dụng thành công concept The Master Channel cũng góp mặt và chia sẻ về hành trình của mình.

Tác giả, TS. Đinh Mộng Kha (bên trái) và diễn giả Trang Nguyễn đại diện PangoCDP (bên phải).

Chị Trang Nguyễn - Acting Managing Director PangoCDP cho biết: “Mặc dù PangoCDP ra đời từ năm 2017 và sở hữu hệ thống quản lý dữ liệu toàn diện với các chức năng như: Profile 360, Segment, Automation, báo cáo phân tích,... cùng lợi thế cạnh tranh về chi phí và tính năng phù hợp với thị trường Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do khái niệm CDP vẫn còn khá mới mẻ và phức tạp đối với nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi áp dụng concept The Master Channel, PangoCDP đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc từ 10 khách hàng lên hơn 170 khách hàng".

Cũng theo chị Trang Nguyễn: "Điều đáng chú ý là các khách hàng này đều là những doanh nghiệp vừa và lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng như FMCG, Bán lẻ, F&B, Dịch vụ và nhiều ngành nghề khác, cho thấy tính ứng dụng rộng rãi và hiệu quả của PangoCDP khi kết hợp với The Master Channel”.

Trong phần này, tác giả Đinh Mộng Kha giới thiệu lại 2 tập sách về The Master Channel 1&2, cùng trao đổi về “trạng thái lý tưởng” của The Master Channel cho mỗi ngành.

Đại diện Fahasa.com, anh Kha Nguyễn - Ecommerce Marketing Manager cho biết trạng thái lý tưởng của The Master Channel cho Fahasa chính là: The Promotion Channel - nơi tập hợp những thông tin ưu đãi và cập nhật mới nhất về sản phẩm dành cho khách hàng.

Đại diện Fahasa chia sẻ về chiến dịch game trên The Master Channel (đầu tiên, từ phải sang).

Trước đây, Fahasa gặp khó khăn về dữ liệu khách hàng phân mảnh và chăm sóc khách hàng trên Zalo. Khi chuyển sang ứng dụng concept The Master Channel, Fahasa đã giải quyết được câu chuyện này nhờ tận dụng triệt để các tính năng của Zalo như định danh được khách hàng, xây dựng trải nghiệm tương tác độc đáo và thúc đẩy bán hàng thông qua các chiến dịch về game”, ông Kha Nguyễn chia sẻ.

Nổi bật là game “Cánh cụt thần tốc” được Fahasa triển khai thông qua The Master Channel với tỷ lệ khách hàng có đơn hàng tham gia game vượt 60%. Cho thấy hiệu quả của các chiến dịch game trong việc tăng cường mức độ gắn kết và chuyển đổi khách hàng.

Không dừng lại ở đó, người tham dự cũng được trực tiếp tham gia vào một DEMO game thực tế trên The Master Channel để hiểu rõ lý do vì sao đa số các chiến dịch thu hút khách hàng tương tác thành công đều là game.

Khách tham gia demo có thể săn được “voucher vàng” thật ngay tại sự kiện.

Không chỉ cung cấp thư viện game và công cụ, The Master Channel còn tạo ra một hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp, cho phép họ cùng nhau chia sẻ tập khách hàng tiềm năng và cung cấp các chương trình quà tặng, voucher giảm giá hấp dẫn cho khách hàng. Mô hình hợp tác này được gọi là Retail Media, được các diễn giả thảo luận chi tiết trong phiên thứ hai của sự kiện.

Khái niệm Retail Media.

Trong phiên này, tác giả Đinh Mộng Kha cũng giới thiệu cuốn sách mới ra mắt là: “Growing The Master Channel”, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách điều hướng khách hàng hiện hữu về The Master Channel, ở đây là kênh Zalo, đồng thời tăng trưởng khách hàng mới thông qua mạng lưới đối tác mà The Master Channel đã kết nối.

Một trong những điểm mới lạ của Retail Media kết hợp The Master Channel là QR Code trên hóa đơn - điểm chạm độc đáo trong hành trình mua sắm của khách hàng. Thực tế đã chứng minh đây là nơi có tỷ lệ chuyển đổi cao. Theo như anh Kevin Võ - Business Development Director của GiftZone nhận định.

Chị Kiều Anh - Marketing Manager Công ty Cổ phần Y tế 315 chia sẻ: “Trước khi áp dụng giải pháp của The Master Channel, 315 chủ yếu duy trì các kênh chăm sóc khách hàng qua Facebook, Email,... Tuy nhiên, khi tích hợp QR Code trên hóa đơn, 315 đã có thể định danh khách hàng ngay tại thời điểm giao dịch và điều hướng họ đến Zalo để tiếp tục tương tác và chăm sóc. Ở đó, khách hàng không chỉ nhận được thông tin khuyến mãi mà còn được trải nghiệm dịch vụ tư vấn trực tiếp từ bác sĩ, đặt lịch khám và nhận quà thông qua kênh Zalo”.

Diễn giả Kiều Anh - Marketing Manager Công ty Cổ phần Y tế 315 chia sẻ tại sự kiện.

Một yếu tố được đề cập đến trong phiên này về Retail Media chính là việc giảm chi phí voucher thông qua hợp tác với các đối tác cung cấp quà tặng và voucher. Trong hệ sinh thái Retail Media kết hợp với The Master Channel, GiftZone đóng vai trò là “ví mở rộng” cho các doanh nghiệp: thay vì tự đầu tư chi phí cho quà tặng, GiftZone đã kết nối với các thương hiệu nổi tiếng để bổ sung vào kho quà của doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy khách hàng tương tác và theo dõi Zalo OA.

Chị Kiều Anh chia sẻ: “315 cũng đã có ví quà mở rộng này trên kênh Zalo của mình, thương hiệu muốn tài trợ quà tặng cho khách hàng 315 có thể tham gia vào ví quà. Theo đó, khách hàng của 315 có thể lựa chọn voucher của thương hiệu mà mình muốn sử dụng. Còn các thương hiệu tài trợ quà tặng cho 315 có thể nắm bắt được chính xác dữ liệu khách hàng sử dụng quà tặng của mình, tăng khả năng tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng, có nhu cầu. Điều này tạo nên mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi cho các đối tác và 315”.

Trong phiên thảo luận sôi nổi này, anh Lê Minh Quốc - Head of Product Zalo Official Account (OA) cũng chia sẻ thêm về vai trò của nền tảng Zalo trong hành trình Retail Media. Các giải pháp của Zalo Cloud như Zalo OA, Zalo Mini App và Zalo Notification Service (ZNS) không chỉ giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách với khách hàng, tạo ra các tương tác có ý nghĩa mà còn đảm bảo tính chính danh cho doanh nghiệp nhờ vào cơ chế xác thực thông qua tích vàng và các hoạt động bảo mật khác. Nhờ đó, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi tương tác và chia sẻ thông tin với doanh nghiệp.

Diễn giả Lê Minh Quốc - Head of Product Zalo Official Account (thứ nhất, từ phải sang).

Phiên cuối cùng của sự kiện “Performance AI” đã mở ra một hướng đi mới trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là Chat AI, trong việc giúp doanh nghiệp tạo ra chuyển đổi thông qua các cuộc hội thoại được điều hướng thành các giao dịch bán hàng hiệu quả với sự chia sẻ của AI expert, TS. Dương Văn Thịnh - Country Head, Cemtes International Pte Ltd và anh Trường Phan - Deputy Account Manager tại VietGuys.

Các diễn giả góp mặt tại phiên 3 của sự kiện.

Ở phiên này, Tác giả, TS. Đinh Mộng Kha cũng giới thiệu về cuốn sách mới tiếp theo được ra mắt tại sự kiện với phong cách “vintage” mang tên “The Master Channel AI”. Cuốn sách bao gồm những khái niệm và cách ứng dụng AI hiệu quả trong việc tương tác và chăm sóc khách hàng.

Cuốn sách “The Master Channel AI” bằng bìa da mang phong cách vintage.

Với những chia sẻ của các chuyên gia cùng những DEMO trải nghiệm đầy tính thực tế, sự kiện “The Master Channel - Season 6: Scaling Customer Growth with Performance AI & Retail Media” đã thành công mang đến những góc nhìn mới mẻ và giải pháp đột phá giúp doanh nghiệp tăng trưởng khách hàng trong bối cảnh đầy cạnh tranh hiện nay.