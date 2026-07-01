Chiến hạm tỷ USD của Mỹ sắp thành bia tập bắn

USS Mobile Bay, chiến hạm từng giữ vai trò nòng cốt trong lá chắn phòng không của Hải quân Mỹ, sẽ bị đánh chìm trong khoa mục SINKEX thuộc cuộc tập trận RIMPAC.

Chiến hạm USS Mobile Bay của Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ ngày 30/6, USS Mobile Bay cùng tàu đổ bộ tấn công USS Peleliu sẽ trở thành mục tiêu trong khoa mục đánh chìm tàu chiến (SINKEX) diễn ra tại vùng biển ngoài khơi Hawaii, tờ San Diego Union-Tribune cho biết.

Cuộc tập trận RIMPAC năm nay kéo dài từ ngày 24/6 đến 31/7, song thời điểm cụ thể tiến hành đánh chìm USS Mobile Bay chưa được công bố.

SINKEX là một trong những nội dung quan trọng nhất của các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển do Mỹ và đồng minh tổ chức. Khoa mục này giúp các lực lượng tham gia rèn luyện kỹ năng tác chiến trong điều kiện sát thực tế, đồng thời kiểm nghiệm khả năng vận hành và phối hợp của các hệ thống vũ khí - những yếu tố không thể tái hiện đầy đủ trên các thiết bị mô phỏng.

Trước khi được sử dụng làm mục tiêu, các tàu chiến đều được tháo dỡ toàn bộ vũ khí, thiết bị điện tử và hệ thống nhiên liệu. Việc này giúp giảm nguy cơ cháy nổ, đồng thời khiến khung thân tàu bền hơn và khó bị đánh chìm ngay lập tức, tạo điều kiện để nhiều lực lượng lần lượt thực hành các đòn tấn công trong cùng một cuộc diễn tập.

Hải quân Mỹ nhiều năm qua thường lựa chọn các chiến hạm đã loại biên để phục vụ SINKEX. Những con tàu này phải trải qua quy trình xử lý nghiêm ngặt trước khi bị đánh chìm ở vùng biển sâu tối thiểu 2.000 m và cách bờ khoảng 100 km.

Trước mỗi đợt diễn tập, giới chức cũng tiến hành khảo sát khu vực nhằm bảo đảm hoạt động không gây ảnh hưởng đến con người cũng như hệ sinh thái biển.

USS Mobile Bay là chiếc thứ bảy thuộc lớp tuần dương hạm Ticonderoga, dài 173 m, rộng khoảng 17 m và có lượng giãn nước đầy tải gần 10.000 tấn. Con tàu được hạ thủy năm 1985, chính thức đưa vào biên chế Hải quân Mỹ hai năm sau đó và ngừng hoạt động từ năm 2023, War Zone cho biết.

Lớp tuần dương hạm Ticonderoga được trang bị hệ thống tác chiến Aegis - "lá chắn" được xem là xương sống trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của Hải quân Mỹ. Mỗi chiến hạm khi xuất xưởng có giá khoảng 1 tỷ USD .

Đây cũng là lớp tàu mặt nước duy nhất của Hải quân Mỹ có khả năng đảm nhiệm vai trò chỉ huy, kiểm soát phòng không và điều phối toàn bộ hoạt động phòng thủ trên không của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Mỗi tàu được trang bị tới 122 ống phóng thẳng đứng, nhiều hơn đáng kể so với 90-96 ống trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke.

Tổng cộng 27 tuần dương hạm lớp Ticonderoga đã được chế tạo. Hiện Hải quân Mỹ chỉ còn duy trì 7 chiếc trong biên chế, trong khi số còn lại đã nghỉ hưu và đang chờ tháo dỡ hoặc được sử dụng làm mục tiêu trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật.