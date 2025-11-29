'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc dựng nhà cho đồng bào bị thiên tai

Chiều 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả đợt lũ lụt lịch sử tại Nam Trung Bộ.

Trước khi di chuyển vào xã Hòa Thịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hoà.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu và luôn sát cánh bên bà con

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm một số xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại rất nặng nề về người và của trong cơn lũ lịch sử; trong đó có rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, xã đã ghi nhận 25 người thiệt mạng, 96 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, gần 5.000 nhà bị ngập nước hoàn toàn. Hàng nghìn tấn lương thực, hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Nhiều trang thiết bị thiết yếu, công cụ sản xuất bị hư hỏng hết; nhiều ha hoa màu không thể cứu vãn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm rốn lũ Hòa Thịnh, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên một số hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Phú Hữu; thắp hương tưởng nhớ người đã khuất, thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với bà con nhân dân trước những mất mát, thiệt hại vô cùng to lớn về người và của do thiên tai.

Mong bà con yên tâm, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu với những khó khăn mà người dân phải trải qua trong đợt mưa lũ vừa qua và sẽ luôn bên cạnh, sát cánh cùng bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; trước mắt là khôi phục nhà ở cho bà con để có chỗ ở, an cư mới lạc nghiệp; khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp.

Về các nhiệm vụ cấp bách, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lo hậu sự chu đáo cho người đã mất, tập trung cứu chữa người bị thương; đảm bảo chỗ ở tạm, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người dân bị mất nhà cửa, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ người đã khuất trong đợt mưa lũ lịch sử.

Biểu dương các lực lượng vũ trang của Quân khu 5 đang tích cực hỗ trợ bà con thôn Phú Hữu – nơi có 12 nhà sập hoàn toàn xây dựng lại nhà cửa, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng khác tập trung hỗ trợ bà con xây dựng mới nhà đổ sập hoàn toàn và sửa chữa nhà bị hư hỏng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc, táo bạo

Tiếp đó, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến với các bộ, ngành và 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, đợt mưa lũ kéo dài 6 ngày đã gây thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng , làm 108 người chết và mất tích, gần 1.000 nhà sập hoàn toàn, gần 3.400 nhà bị hư hỏng nặng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên thân nhân gia đình có người bị thiệt mạng do mưa lũ.

Thủ tướng nhấn mạnh, đợt mưa lũ trên địa bàn 4 tỉnh vừa qua là trận mưa lũ lịch sử; thiệt hại rất lớn, chưa từng có về người và tài sản; nhưng đã có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động rất quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang trong phòng chống thiên tai.

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các địa phương, đồng chí, đồng bào trước thảm họa thiên tai này. Chia sẻ sự mất mát, vất vả của các lực lượng trong quá trình phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng, biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang đã ngày đêm sớm tối phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thủ tướng xúc động xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau lũ lụt.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, thực hiện nghiêm, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 380 của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu phát động, triển khai "chiến dịch Quang Trung" mang tính thần tốc, táo bạo trong việc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, bắt đầu từ 1/12 và chậm nhất tới 31/1/2026 phải làm xong cho tất cả các gia đình; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 31/12/2025. Cùng với đó, phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.

Đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa qua đã triển khai hỗ trợ rất nhanh, rất tích cực, kịp thời, Thủ tướng đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người dân, huy động tối đa lực lượng.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thống nhất một số mẫu nhà. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vấn đề đất đai nếu như phải di dời các hộ dân ra khu tái định cư; triển khai các nhiệm vụ, dự án cấp bách về đê điều, công trình thiết yêu theo tinh thần khẩn cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh.

Về các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng khác, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa chữa, khôi phục xong trường học, trạm y tế để học sinh đi học trở lại sớm nhất có thể, người bệnh được khám chữa bệnh kịp thời; hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hỗ trợ đảm bảo vệ sinh môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, khử trùng, khử khuẩn. Về tái thiết sản xuất, Thủ tướng yêu cầu hướng dẫn sản xuất, cung cấp giống rau màu, cây trồng, cây lương thực, tái đàn vật nuôi và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ.

Về nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu phải huy động nguồn lực của Trung ương, địa phương, nhà hảo tâm và chính từ các gia đình; phát huy tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, tiện ở đâu thì giúp ở đó".

Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ 4 địa phương 2.147 tỷ đồng . Chính phủ sẽ nghiên cứu với các đề xuất hỗ trợ tiếp của các địa phương trên nguyên tắc sẽ đồng ý.

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai một cách tập trung, quyết liệt, phân công bảo đảm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; kêu gọi sự chung tay của nhân dân, doanh nghiệp với tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến với các bộ, ngành và 4 tỉnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các bộ ngành, cơ quan, địa phương chủ động triển khai ứng phó với bão số 15 trên tinh thần không được chủ quan, bởi cấp bão có thể không lớn nhưng mưa có thể lớn.

Thủ tướng: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 50 tỷ đồng tiền ủng hộ của đồng bào cả nước hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng tổng số tiền là 275 tỷ đồng .