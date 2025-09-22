Chiến đấu cơ NATO chặn máy bay do thám của Nga trên biển Baltic

NATO đã điều động hai tiêm kích Eurofighter sau khi phát hiện một máy bay trinh sát của Liên bang Nga hoạt động trên biển Baltic mà không nộp kế hoạch bay.

Máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên bầu trời biển Baltic ngày 21/9/2025. Ảnh: Phái đoàn Đức tại NATO/X

Báo The Kyiv Independent của Ukraine chiều 21/9, theo giờ địa phương, cho biết sự việc diễn ra cùng ngày và thông tin liên quan do phái đoàn Đức tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa ra.

Theo báo The Kyiv Independent, chiếc Il-20M cất cánh từ Liên bang Nga và đi vào không phận quốc tế mà không thiết lập liên lạc, khiến việc nhận dạng trực quan là cách duy nhất để xác nhận sự hiện diện của nó.

Không quân Đức cho hay sau khi đã nhận dạng trực quan chiếc máy bay, Bundeswehr (quân đội Đức) đã bàn giao nhiệm vụ hộ tống cho các đối tác Thuỵ Điển trong NATO.

Được trang bị radar, hệ thống tình báo tín hiệu và tác chiến điện tử, Il-20M được thiết kế để theo dõi thông tin liên lạc và phòng không, cung cấp tình báo cho các hoạt động của Liên bang Nga.

Việc chiến đấu cơ NATO chặn máy bay trinh sát của Liên bang Nga này đánh dấu một ví dụ mới nhất cho thấy Moskva (Moscow) đang thử thách khả năng phòng thủ phía Đông của NATO.

Trước đó vào ngày 19/9, ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga được cho là đã tiến vào không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan, lưu lại trong 12 phút trước khi rời đi.

Estonia gọi hành động này là một sự vi phạm nghiêm trọng và đã yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO, cho phép các thành viên yêu cầu thảo luận với đồng minh nếu an ninh của họ bị đe dọa.

Cùng ngày xảy ra vụ vi phạm không phận Estonia, Ba Lan báo cáo rằng các tiêm kích của Liên bang Nga đã tiến vào vùng an toàn xung quanh một giàn khoan trên biển Baltic.

Chỉ vài ngày trước đó, vào tối 9, rạng sáng 10/9, Ba Lan đã bắn hạ các thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Liên bang Nga xâm nhập lãnh thổ nước này trong một cuộc tấn công vào Ukraine.

Nếu đúng, việc này đánh dấu lần đầu tiên một thành viên NATO trực tiếp đối đầu với tài sản quân sự Liên bang Nga trên không phận của mình kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Romania cũng báo cáo một vụ vi phạm tương tự vào ngày 13/9, khi điều động hai tiêm kích F-16 sau khi phát hiện một thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga tiến vào không phận nước này trong lúc Moskva (Moscow) tấn công Ukraine.

Trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng, NATO đã khởi động sứ mệnh Eastern Sentry nhằm củng cố sườn phía Đông của liên minh.

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel ngày 20/9 cho biết NATO phải duy trì sự đoàn kết và đáp trả dứt khoát các hành động khiêu khích của Liên bang Nga, bao gồm cả khả năng hành động quân sự.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cũng nhấn mạnh rằng phản ứng của NATO trước hành động khiêu khích tại Estonia cho thấy liên minh đã sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Vào ngày 13/9/2025, Romania đã điều động hai tiêm kích F-16 để ứng phó với mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga. Ảnh: THX

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga bác bỏ cáo buộc tiêm kích MiG-31 vi phạm không phận Estonia.

Theo hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 20/9, Bộ Quốc phòng nước này thông báo chuyến bay của các máy bay MiG-31 được tiến hành “theo đúng quy định không phận quốc tế, không vi phạm biên giới các quốc gia khác” và điều này đã được “xác nhận bằng giám sát không lưu”.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng nêu rõ trong suốt hành trình, các máy bay của nước này “không đi chệch khỏi đường bay đã xác định” và đường bay nằm trên vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3 km.

Trước đó, Liên bang Nga đã bác bỏ cáo buộc của Romania, một quốc gia thành viên NATO - rằng thiết bị bay không người lái của Moskva đã xâm nhập không phận nước này.

Kênh RT ngày 15/9 cho biết Moskva đã bác bỏ tuyên bố của Romania rằng một thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã vi phạm không phận nước này, gọi đây là cáo buộc “bịa đặt” và “vô căn cứ”.

Moskva nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh thiết bị bay không người lái thuộc về Liên bang Nga.

Đối với vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập Ba Lan, theo kênh RT, vào ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, bà Maria Zakharova nói rằng những cáo buộc về việc thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga vi phạm không phận Ba Lan nhằm bôi xấu Moskva và phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc 19 thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, gọi đây là hành động khiêu khích có chủ ý nhằm thử phản ứng của NATO. Nhiều chính phủ châu Âu đã triệu tập các nhà ngoại giao Nga để phản đối, trong khi NATO công bố các biện pháp quân sự bổ sung.

Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh sự việc này lặp lại một kịch bản quen thuộc và rằng Nga lại tiếp tục bị quy trách nhiệm mà không hề có điều tra hay bằng chứng nào.

Bà Zakharova nói thêm rằng Vácsava đã từ chối đề xuất tham vấn của Moskva và bác bỏ những dữ liệu do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cung cấp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh: “Đây rõ ràng chỉ là một phần trong chiến dịch thông tin quy mô lớn nhằm bôi xấu Nga và huy động thêm sự ủng hộ cho Ukraine cũng như là nỗ lực phá hoại một giải pháp chính trị cho xung đột”.

Bà Zakharova khẳng định những thiết bị bay không người lái được sử dụng để tấn công mục tiêu quân sự Ukraine không thể nào bay tới lãnh thổ Ba Lan, đồng thời cáo buộc sự việc này có thể là một “hành động khiêu khích” do Ukraine dàn dựng nhằm lôi kéo NATO trực tiếp đối đầu với Moskva.