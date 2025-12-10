Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiêm ngưỡng hai Thánh giá 400 kg mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà

  • Thứ tư, 10/12/2025 14:46 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Từ ngày 8/12, người dân được tham quan, chiêm ngưỡng 2 Thánh giá cao hơn 3,7 m, nặng 400 kg bên trong Nhà thờ Đức Bà ở TP.HCM.

Nha tho Duc Ba anh 1

Hai cây thánh giá mạ vàng ở nhà thờ Đức Bà (phường Sài Gòn) có tuổi thọ lên đến 100 năm.
Nha tho Duc Ba anh 2

Biểu tượng của Công giáo làm bằng thép, do Công ty Altri Tempi (Bỉ) chế tác trong 2 năm và vận chuyển về TP.HCM bằng đường thủy trong 5 tuần.
Nha tho Duc Ba anh 3

Lễ làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn diễn ra vào ngày 8/12 là dịp đặc biệt. Với người Công giáo, đây là ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội - bổn mạng của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng là bổn mạng của Tổng giáo phận TP.HCM.
Nha tho Duc Ba anh 4

Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, làm phép hai Thánh giá được bố trí trên kệ phía cuối Nhà thờ.

Nha tho Duc Ba anh 5

Hai cây thánh giá mạ vàng được đặt trang trọng bên trong nhà thờ Đức Bà để người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh đến tháng 3/2026.
Nha tho Duc Ba anh 6

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cho biết vàng là vật liệu tốt nhất so với bất cứ vật liệu nào khác. Ở Việt Nam, Thánh giá mạ vàng còn xa lạ nhưng ở châu Âu, nhiều Thánh giá của nhà thờ Đức Bà đều mạ vàng.
Nha tho Duc Ba anh 7

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là biểu tượng kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu ở TP.HCM. Công trình được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic, với toàn bộ vật liệu chính nhập từ Pháp, nổi bật với hai tháp chuông cao 58 m. Năm nay, khuôn viên nhà thờ được phủ kín bởi hơn 1.000 km dây đèn LED mỗi tối từ 1/12 đến 5/1/2026, tạo không khí đón Giáng sinh và năm mới. Đây là năm thứ ba nhà thờ trang trí đèn kể từ khi bắt đầu trùng tu vào năm 2017.

