Chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng, giám đốc công ty lữ hành lĩnh án

87 dân chơi bay lắc với ma túy trong quán bar New Latin

0

Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc Công an Bình Phước, cho biết các đơn vị chức năng của công an tỉnh kiểm tra bar New Latin ở Đồng Xoài, phát hiện 87 người dương tính với ma túy.