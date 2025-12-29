Nam thanh niên cướp giật chiếc iPhone rồi đưa anh họ mang đi bán

Công an phường Bạch Đằng (thành phố Hải Phòng) bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản trong vòng 24 giờ xảy ra sự việc.

Khoảng 18h ngày 24/12, tại Tỉnh lộ 359 thuộc Tổ dân phố 1 (Ngũ Lão), phường Bạch Đằng, Hải Phòng, chị N.T.H.T (SN 2003, trú tại phường Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) bị một đối tượng điều khiển môtô cướp giật chiếc điện thoại iPhone 14 Promax.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Bạch Đằng tập trung lực lượng điều tra, xác định đối tượng gây án. Đến 17h ngày 25/12, Công an phường Bạch Đằng bắt giữ 2 đối tượng gồm Bùi Văn Cần (tức Né, SN 1994) và Bùi Quang Trung (SN 1994) cùng trú tại phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng, thu hồi được điện thoại tang vật của vụ án.

Quá trình điều tra xác định, sau khi cướp giật chiếc điện thoại, Bùi Văn Cần đưa cho anh họ là Bùi Quang Trung mang đi tiêu thụ.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Cần về hành vi cướp giật tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Bạch Đằng tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.