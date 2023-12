Bắt giữ nhóm nghi phạm gây nhiều vụ giật tài sản ở TP.HCM

Nhóm thanh thiếu niên gần 10 người người chạy xe giật tài sản người đi đường ở TP.HCM, khi bị phát hiện nhóm này chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh Hoàng (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng nhiều người khác để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hoàng áo trắn cầm đầu nhóm giật đồ ở TP.HCM. Ảnh: Lê Trai.

Theo cảnh sát, thời điểm cuối năm, tình hình cướp giật ở TP.HCM diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản như trộm cắp, cướp giật. Đánh giá được tình hình, Phòng CSHS Công an TP.HCM đã chủ động lên kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm này từ sớm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC02 phát hiện một bằng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật do Nguyễn Văn Minh Hoàng cầm đầu. Đi theo và nghe sự điều khiển của Hoàng là gần chục thiếu niên 12-17 tuổi.

Dù tuổi còn nhỏ, nhóm này gây án manh động. Thủ đoạn của nhóm Hoàng là di chuyển trên nhiều xe máy, tiếp cận những người đi đường để giật điện thoại. Các thành viên phân chia nhiệm vụ rõ ràng, khi nạn nhân truy đuổi thì các nghi phạm chống trả quyết liệt hòng thoát thân.

Nhận thấy đây là nhóm cướp giật chuyên nghiệp, gây bất an trong dân chúng, Phòng PC02 phối hợp với Công an quận Tân Bình truy xét, bắt giữ toàn bộ nhóm này và nghi phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bước đầu, Hoàng và đồng bọn khai gây ra nhiều vụ cướp giật ở TP.HCM; riêng quận Tân Bình nhóm này gây ra 7 vụ. Tài sản chiếm đoạt được, nhóm này đem bán cho cửa hàng của Nguyễn Văn Thạo (35 tuổi) ở chung cư Bàu Cát 2, quận Tân Bình.