Phát hiện gần 200 xe máy tang vật trong nhiều vụ án

Trong quá trình khám phá vụ cướp tài sản, Công an quận 4 (TP.HCM) đã phát hiện gần 200 môtô có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

Chiều 17/12, Công an quận 4, TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Trước đó, khuya 9/12, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, thường trú phường 13, quận 4, hiện sống lang thang) phát hiện anh H., làm nghề chạy xe ôm đang đậu xe nằm ngủ trên vỉa hè đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, nên rủ Nguyễn Xuân Trường (SN 2005, thường trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, hiện sống lang thang) cướp tài sản anh H.

Hai đối tượng cướp tài sản Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Xuân Trường.

Chúng đề nghị anh H. chở đến đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4, là nơi vắng người rồi dùng bột ớt đã chuẩn bị sẵn chà lên mắt anh H., khống chế, cướp xe gắn máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, ban chỉ huy Công an quận 4 đã chỉ đạo, triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét. Khoảng 22h ngày 10/12, các trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Xuân Trường khi đối tượng này đang lẩn trốn tại quận 11. Nguyễn Hữu Nghĩa cũng nhanh chóng bị bắt giữ vào sáng hôm sau. Hai đối tượng đều thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình.

Chiếc xe máy cướp được, hai đối tượng đem cầm tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát, số 348 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8. Qua đấu tranh, Nghĩa khai nhận trước đó đã thực hiện vụ cướp tài sản khác trên địa bàn TP Thủ Đức và cũng đem xe cướp được đến cầm tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát.

Cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp 3 kho bãi chứa xe trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh, thu giữ 192 môtô các loại và 1 xe đạp điện của tiệm cầm đồ Nhuận Phát.

Khám xét khẩn cấp tiệm cầm đồ Nhuận Phát, công an thu giữ được 2 xe tang vật trong 2 vụ cướp tài sản tại quận 4 và TP Thủ Đức.

Nhận thấy cơ sở này cầm cố nhiều xe không rõ nguồn gốc, Công an quận 4 tiến hành đấu tranh truy xét mở rộng điều tra vụ tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, qua đó đã triệu tập 4 đối tượng là nhân viên tiệm cầm đồ Nhuận Phát, gồm: Kiều Mạnh Dũng (SN 1997); Nguyễn Phi Hùng (SN 1997); Võ Duy Anh Tuấn (SN 2005), Vũ Hoàng Khoa (SN 2006) để đấu tranh làm rõ.

Quá trình làm việc, 4 đối tượng khai nhận có biết xe do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn tiến hành cầm cố. Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tiến hành khám xét khẩn cấp 3 kho bãi chứa xe trên địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh, thu giữ 192 môtô các loại và 1 xe đạp điện, một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Tiệm cầm đồ Nhuận Phát.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nghĩa và Nguyễn Xuân Trường về tội “Cướp tài sản”.

Công an quận đã bắt tạm giam đối với 4 đối tượng: Kiều Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Võ Duy Anh Tuấn và Vũ Hoàng Khoa về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành giám định 193 xe thu giữ được, phát hiện nhiều xe có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác.

4 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4 đề nghị những ai là chủ sở hữu các xe mô tô nêu trên và những ai là nạn nhân của các đối tượng hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an quận 4, số 14 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4 để trình báo.