Bắt giữ nữ quái trốn truy nã 21 năm

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Hảo - người bị truy nã 21 năm nay khi đang lẩn trốn ở TP Huế.

Trước đó, vào ngày 4/11/2002, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thi Hảo (SN 1986, HKTT tại xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là thôn 4, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) do phạm tội trộm cắp tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi phạm tội, đối tượng Nguyễn Thị Hảo đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hảo.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã thành lập lập tổ công tác xác minh, truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Hảo. Khoảng 00h30 ngày 15/12, tại phường Vĩ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Hảo khi đang lẩn trốn tại đây.

Phòng Cảnh sát hình sự đang làm thủ tục bàn giao đối tượng và hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.