Phát hiện 2 cơ sở giết mổ lợn có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm

Đội QLTT số 9 Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 5 Phòng CKST Công an Hưng Yên, Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên, kiểm tra đột xuất đối 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn tại phường Mỹ Hào.

Kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn của ông Nguyễn Khắc Q khu vực Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn có số lượng lớn động vật (lợn), sản phẩm động vật các loại (thịt lợn, xương lợn, thủ lợn, mỡ...).

Tiến hành kiểm kê, Đoàn kiểm tra ghi nhận có tổng cộng 4.738,8 kg động vật và sản phẩm động vật các loại. Lợn sống có 9 con, có biểu hiện ủ rũ, mệt mỏi; da đỏ; khó thở, thở gấp; đi đứng loạng choạng; tiêu chảy.

Đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở giết mổ lợn.

Thịt lợn và nội tạng từ lợn trên sân có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt. Thịt lợn và sản phẩm từ lợn trong kho lạnh có màu sắc nâu sẫm, mùi hôi tanh khó chịu

Kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, giết mổ của ông Nguyễn Bá L (tại Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn của ông Nguyễn Bá Luật có tổng số 248 kg thịt lợn được cất giữ trong 2 tủ đông.

Toàn bộ số hàng hóa là sản phẩm động vật nêu trên có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt, có dấu hiệu mang mầm bệnh. Đoàn kiểm tra phối hợp với Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên đã tiến hành lấy mẫu của số sản phẩm động vật nêu trên để xét nghiệm, giám định phục vụ công tác xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, niêm phong để bảo quản toàn bộ số hàng hóa là sản phẩm động vật trong kho lạnh của cơ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.