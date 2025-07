Chiếc mũi gây bàn tán của 'nữ thần Waterbomb'

Kwon Eun Bi những ngày qua trở thành tâm điểm bàn luận nhờ màn trình diễn bốc lửa ở lễ hội Waterbomb. Song, dân mạng cũng bàn tán về chiếc mũi của cô.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kwon Eun Bi đang thu hút đông đảo sự quan tâm, sau khi những đoạn clip ghi lại màn trình diễn bốc lửa của cô tại lễ hội âm nhạc Waterbomb lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1995 gây sốt khi khoe thân hình sexy, thể hiện nhiều vũ đạo gợi cảm bên dàn vũ công.

Tuy nhiên, dân mạng cũng xôn xao bàn luận về gương mặt được cho là đã can thiệp thẩm mỹ của Kwon Eun Bi. Trên trang Nate, những bức ảnh chụp lại người đẹp với gương mặt đơ cứng bất thường thu hút sự chú ý. Đặc biệt, chiếc mũi của nữ ca sĩ bị nhận xét thiếu tự nhiên, với phần đầu nhọn hoắt, trong khi sống mũi lại cao quá mức. Hình ảnh này khác hẳn so với chiếc mũi tự nhiên trước đây của cô.

Loạt bài viết so sánh gương mặt Kwon Eun Bi hiện tại và quá khứ nhanh chóng nhận được lượt tiếp cận và bình luận lớn. Nhiều dân mạng cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ quá tay. Số khác bày tỏ tiếc nuối khi mỹ nhân sinh năm 1995 phẫu thuật quá đà, làm mất vẻ đẹp tự nhiên, thanh tú vốn có. Song cũng có không ít bình luận bênh vực, cho rằng đó là lựa chọn của Kwon Eun Bi và cần được tôn trọng.

Gương mặt hiện tại và trước đây của Kwon Eun Bi. Ảnh: Nate.

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE sau khi giành chiến thắng tại chương trình Produce 48 của Mnet năm 2018. Sau khi nhóm tan rã, cô chuyển sang sự nghiệp solo. Sau nhiều năm hoạt động mờ nhạt, Kwon Eun Bi đột phá khi trình diễn ca khúc Underwater tại Waterbomb Seoul 2023. Danh hiệu “Nữ thần Waterbomb” của người đẹp cũng khởi nguồn từ đó.

Hồi tháng 4, trong chương trình Come This Way 2, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo sau khi trở thành "Nữ thần Waterbomb". Thu nhập đều đặn từ các hợp đồng quảng cáo giúp Kwon Eun Bi nhanh chóng sở hữu căn biệt thự tại Seongdong-gu, Seoul gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi trị giá 2,4 tỷ won (khoảng 1,7 triệu USD ) vào năm 2024.