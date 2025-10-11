Chiếc burger đắt nhất thế giới giá 11.000 USD

Nhà hàng Asador Aupa ở Tây Ban Nha đang khiến giới ẩm thực quốc tế xôn xao với món burger đắt nhất và độc quyền nhất thế giới, có giá lên tới 11.000 USD (khoảng 279 triệu đồng) và chỉ những thực khách được mời đặc biệt mới có cơ hội thưởng thức.

Ảnh minh họa: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), dù giá burger đã tăng đáng kể trong vài năm gần đây, song món ăn này vẫn được xem là một lựa chọn bình dân trong thực đơn của nhiều nhà hàng.

Tuy nhiên, Asador Aupa (một nhà hàng chuyên ẩm thực xứ Basque tại thị trấn Cabrera del Mar thuộc vùng Catalonia) đã phá vỡ mọi khuôn mẫu khi cho ra đời chiếc burger xa xỉ, được nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 8 năm.

Công thức của món ăn được giữ kín tuyệt đối. Nhà hàng khẳng định mức giá “gây choáng” không xuất phát từ những chi tiết mang tính phô trương như vàng ăn được, mà từ chất lượng nguyên liệu, trải nghiệm ẩm thực độc nhất vô nhị, cùng yếu tố độc quyền mà không nơi nào có được.

Nhà hàng Asador Aupa do ông Bosco Jiménez (hay còn gọi là BdeVikingo) sáng lập. Ông là một đầu bếp kiêm người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực ở Tây Ban Nha, nổi tiếng với niềm đam mê ẩm thực Basque. Chia sẻ về triết lý sáng tạo món burger đặc biệt này, ôngJiménez cho biết: “Sự xa xỉ không cần phô trương. Nó nên là điều không thể với tới”.

Dù có sẵn 11.000 USD trong túi, nhưng thực khách vẫn không thể tùy ý đặt món burger này. Trên trang web chính thức, nhà hàng nêu rõ: “Trải nghiệm này chỉ dành cho khách mời. Món burger không có trong thực đơn và không thể đặt bàn trước. Chỉ những người được lựa chọn mới có cơ hội thưởng thức”.

Những ai tin rằng mình xứng đáng có mặt trong danh sách khách mời có thể gửi yêu cầu để được xem xét, song tiêu chí lựa chọn vẫn là một bí ẩn.

Nếu may mắn được mời, thực khách sẽ được đón tiếp tại phòng riêng của nhà hàng, cùng một nhóm nhỏ những người được chọn khác. Tại đây, họ sẽ thưởng thức món burger được chế biến từ ba loại thịt hảo hạng nhất thế giới, kết hợp loại phô mai quý hiếm bậc nhất châu Âu và nước sốt đặc biệt pha chế từ một dòng rượu cao cấp.

Liệu chiếc burger này có thực sự xứng đáng với mức giá 11.000 USD ? Theo các đầu bếp sáng tạo ra nó, câu trả lời là “chắc chắn có”. Tuy nhiên, khi công thức vẫn nằm trong vòng bí mật, việc đánh giá hương vị chỉ có thể dành cho những thực khách may mắn được mời thưởng thức.

Nhiều người hài hước nhận xét với số tiền đó, bạn hoàn toàn có thể mua được một chiếc ô tô nhỏ. So với Golden Boy - chiếc burger từng giữ kỷ lục thế giới trước đó, thì phiên bản của Asador Aupa này khiến “người tiền nhiệm” chẳng khác gì một món ăn bình dân.