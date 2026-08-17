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Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

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Chia tay không phải là thất bại

  • Thứ hai, 17/8/2026 23:15 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Nhiều người cho rằng việc chia tay đồng nghĩa với thất bại. Chúng ta hãy nhìn vấn đề theo cách khác, có nhiều mối quan hệ không phù hợp cần kết thúc đúng thời điểm.

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Chia tay không phải là thất bại, bởi những mối quan hệ chưa phù hợp cần kết thúc đúng thời điểm. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Quyết tâm chia tay.

Đối với một số người, bài học xuất hiện từ sớm, khi mối quan hệ đang kết thúc, mơ hồ nhận ra có lẽ chúng ta biết nhiều về con người mình hơn chúng ta tưởng, dù ban đầu ta cảm thấy choáng ngợp và đáng sợ.

Bài học quan trọng nhất mà chúng ta học được từ tình yêu này đó là ta không thể làm người khác hạnh phúc trước khi bản thân ta hạnh phúc, và vì thế khi chúng ta xóa bỏ sự xác nhận bên ngoài mà cuộc tình này mang lại, luôn luôn tồn tại cảm giác buồn vui lẫn lộn. Đột nhiên thế giới này có vẻ như lớn hơn, khó dự đoán hơn chúng ta tưởng rất nhiều!

Thường thì ta không rút ra được nhiều bài học từ người bạn đời, mặc dù họ có thể đưa ra lời phán xét sáo mòn rằng họ thất vọng vì sự lựa chọn của chúng ta khác biệt với cuộc đời mà họ tưởng tượng sẽ có với chúng ta, mà thay vào đó là từ gia đình hay thậm chí bạn bè.

Kết thúc với người bạn tâm giao tức là nói với cha mẹ ta, những người bạn thân rằng họ không biết rõ hơn ta về những thứ sẽ giúp ta hạnh phúc, cuối cùng thì chúng ta cần điều gì, đối với ta thì điều gì thật sự định nghĩa về tình yêu.

Chúng ta phải thoát khỏi các nền tảng bản ngã được hình thành suốt thời thơ ấu và thời thiếu niên đó, khi chúng ta đang lớn lên và trưởng thành đúng theo một vai đã được định hình dành cho chúng ta.

Rất nhiều sự lựa chọn mối quan hệ của chúng ta đều quay về với bản ngã, vì bản ngã kiểm soát niềm tin về điều gì là bình thường, thậm chí chúng ta biết mình thực sự là ai đến mức độ nào. Chừng nào còn đưa ra lựa chọn vì bản ngã - “Tôi nên làm điều này” - khi ấy chúng ta không để cho nội tâm, linh hồn quyết định. Nghĩa là chúng ta cũng chưa thật sự biết mình là ai.

Thế nhưng, trở ngại chính để thoát khỏi xiềng xích đó là phần lớn những gì chúng ta tin rằng ta biết mình muốn gì và những gì làm cho chúng ta hạnh phúc ở giai đoạn này thì hóa ra chúng ta đơn giản là không biết.

Ngay cả nếu chúng ta đã kết thúc và kịp giải quyết mối quan hệ với người bạn tâm giao, chúng ta vẫn không chắc mình muốn được yêu như thế nào. Thay vì vậy, chúng ta mới chỉ ý thức được về những gì mình không cần. Song mối tình này vẫn phục vụ cho một mục đích, ngay cả khi mục đích đó chỉ là để biết rằng mối quan hệ này phải kết thúc.

Trải nghiệm này dạy chúng ta cách yêu thương người khác và biết được cảm giác khi xây dựng cuộc sống cùng một ai đó là như thế nào. Tóm lại, dù mối quan hệ này đã chấm dứt, nó không phải sự thất bại.

Khi nói đến tình yêu, chúng ta thường xem việc kết thúc một mối quan hệ như là thất bại: Chúng ta đã thất bại. Đối phương không thể làm ta hạnh phúc. Nhưng thực tế thì không có mối quan hệ nào thất bại cả. Chỉ là phần lớn các mối quan hệ nên kết thúc, điều chúng ta hiếm khi thấy trên màn bạc.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Chia tay Bản ngã Bạn tâm giao Sáo mòn Chia ttay Buồn vui

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