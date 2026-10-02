Gia đình, nơi hình thành vết sẹo hay nơi chữa lành?

Khi tình yêu thương đi cùng kiểm soát và kỳ vọng, gia đình có thể trở thành nơi bắt nguồn của tổn thương. Thấu hiểu là bước đầu để thay đổi vòng lặp ấy.

Hãy biến ngôi nhà thành nơi mọi vết thương được chữa lành bằng sự thấu cảm và những giới hạn lành mạnh. Ảnh minh họa: Magnific.

Sự xuất hiện của nhóm cộng đồng mang tên "Con ghét bố mẹ" trên mạng xã hội gần đây không đơn thuần là một trào lưu nhất thời của những đứa trẻ nổi loạn. Đó như một cơn dư chấn tâm lý mạnh mẽ, bóc tách những mảng tối đằng sau bức tranh gia đình vốn luôn được tô vẽ là êm ấm.

Khi nhìn vào những dòng trạng thái đầy tổn thương đó, xã hội thường vội vã chia phe để phán xét: hoặc là lũ trẻ bất hiếu, hoặc là cha mẹ độc hại.

Nhưng sự thật thường nằm ở khoảng xám giữa hai cực đó, nơi mà cả hai thế hệ đều đang lạc lối trong cách bày tỏ tình yêu thương của chính mình.

Những tổn thương ẩn sau tình yêu thương

Chúng ta vẫn quen với việc ca ngợi tình mẫu tử và phụ tử là thiêng liêng, vô điều kiện. Thế nhưng, không ít bậc phụ huynh đang dùng danh nghĩa yêu thương để thực hiện sự kiểm soát, dùng sự hy sinh làm công cụ gây áp lực và dùng đạo đức để bào mòn tự trọng của con trẻ.

Cuốn hồi ký Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa của Jennette McCurdy là một minh chứng trần trụi về việc sự quan tâm “độc hại” đó.

Khi niềm hạnh phúc của cha mẹ được đánh đổi bằng sự kìm kẹp bản sắc cá nhân của con cái, đó là lúc tình thân bắt đầu để lại những “vết sẹo” khó liền.

Jennette chia sẻ: “Có những lúc tôi thấy ghét mẹ. Ngay sau đó, tôi lại thấy ghét bản thân mình vì đã cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ mình thật vô ơn. Tôi sẽ là một đứa vô dụng nếu không có bà ấy. Bà ấy là tất cả đối với tôi”.

Cuốn hồi ký "Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa" của Jennette McCurdy do First News và NXB Dân Trí phát hành năm 2022 tại Việt Nam. Ảnh: First News.

Tuy nhiên, để có cái nhìn công bằng và khách quan, chúng ta không thể phủ nhận bối cảnh tâm lý của những người làm cha mẹ.

Đa số họ lớn lên trong sự thiếu thốn và áp lực sinh tồn của những thập kỷ trước, nơi tình yêu thường được đo bằng sự bảo bọc vật chất và sự thành đạt của con cái được coi là sự đền đáp cho những năm tháng nhọc nhằn. Họ yêu con theo cách mà họ từng được đối xử, hoặc theo cách họ ước mình từng được nhận.

Sự hy sinh của cha mẹ là thật, nhưng sự hy sinh ấy đôi khi đi kèm với một bản hợp đồng vô hình: con phải sống theo mong đợi của ta để bù đắp cho những ước mơ dang dở. Khi ngôn ngữ của cha mẹ là sự an toàn mà ngôn ngữ của con cái cần là sự thấu hiểu, những cuộc đối thoại sẽ sớm trở thành những màn độc thoại đầy đau đớn.

Một trong những điều khiến những xung đột gia đình trở nên khó chữa lành chính là sự phán xét từ những người đứng ngoài câu chuyện. Đừng dùng sự may mắn có được một mái ấm hạnh phúc của mình để phủ nhận nỗi đau mà người khác đang trải qua mà quên mất rằng: mỗi vết sẹo đều có lý do của nó.

Chữa lành để không lặp lại tổn thương

Nhưng gọi tên nỗi đau không có nghĩa là phải sống mãi trong oán trách. Nếu chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho cha mẹ, người trẻ có thể tiếp tục để những tổn thương cũ quyết định cách mình sống ở hiện tại.

Hiểu được điều gì đã làm mình tổn thương không phải để nuôi dưỡng thù ghét, mà để nhận ra ranh giới cần có, học cách bảo vệ mình và từng bước bước ra khỏi những điều không còn muốn lặp lại. Bạn có quyền chữa lành, ngay cả khi người đã làm mình tổn thương chưa bao giờ hiểu được điều đó.

Mỗi vết sẹo đều có lý do của nó. Ảnh minh họa: Magnific.

Sự chuyển hóa trong một gia đình chỉ bắt đầu khi cả hai phía chấp nhận rằng sự khác biệt về thế hệ cần được lấp đầy bằng sự tôn trọng thay vì quyền lực. Cha mẹ cần học cách buông bỏ kỳ vọng để đón nhận con mình như một cá thể độc lập với những khao khát riêng biệt.

Ngược lại, con cái cũng cần nhìn thấy những khiếm khuyết của cha mẹ như một sản phẩm của thời đại để có thể bao dung hơn với những sai lầm trong cách giáo dục. Sự kỳ vọng lành mạnh nên là niềm tin vào tiềm năng của con, không phải là kịch bản viết sẵn buộc người khác phải diễn theo.

Sau cùng, gia đình có thực sự là tổ ấm hay không phụ thuộc vào việc chúng ta chọn cách đối mặt với những tổn thương như thế nào. Đừng để những vết sẹo trở thành di sản truyền lại cho thế hệ sau. Hãy biến ngôi nhà thành nơi mọi vết thương được chữa lành bằng sự thấu cảm và những giới hạn lành mạnh.

Hy vọng mỗi chúng ta đều tìm thấy sự bình yên, dù là trong ngôi nhà của cha mẹ, hay trong một mái ấm mới do chính đôi tay mình vun đắp. Sự bình yên đó không đến từ việc không có xung đột, mà đến từ việc chúng ta biết cách lắng nghe nhịp thở của nhau giữa những bộn bề kỳ vọng.