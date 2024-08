Câu chuyện về tình mẫu tử độc hại của nghệ sĩ Jennette McCurdy

Hồi ký của bà Kamala Harris 'nóng' trở lại

0 1

Cuốn hồi ký năm 2019 của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris "The Truths We Hold: An American Journey" một lần nữa vươn lên dẫn đầu nhiều danh sách sách ăn khách, theo Variety.