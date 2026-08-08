Chia tay 'cửu vạn sách' Đỗ Tiến Thành

Đỗ Tiến Thành là một kỹ sư, lãnh đạo một công ty, nhưng trong hành trình bền bỉ và nhiều yêu thương mang sách tới mọi người, anh hạnh phúc với danh xưng "cửu vạn sách".

"Cửu vạn sách" Đỗ Tiến Thành. Ảnh tư liệu.

Tin “cửu vạn sách” Đỗ Tiến Thành ra đi đột ngột ở tuổi 47 vào sáng 8/8 tại Hà Nội sau vài ngày hôn mê vì đột quỵ khiến những đồng đội trong chương trình Sách hóa nông thôn và những ai yêu sách đều thương tiếc.

Là một người con của Hưng Yên, có mẹ là cô giáo dạy văn, Đỗ Tiến Thành yêu sách từ nhỏ và hiểu được những cuốn sách có thể giúp bồi đắp tâm hồn những đứa trẻ ra sao.

Vì thế, khi biết về Nguyễn Quang Thạch và khát vọng mang sách tới mọi người, đặc biệt là các vùng nông thôn, anh Đỗ Tiến Thành dù bận rộn với công việc thường ngày, đã gia nhập vào đội ngũ Sách hóa nông thôn từ năm 2014 và nhanh chóng trở thành một thành viên cốt cán.

Từ Nepal, anh Nguyễn Quang Thạch xúc động kể về cuộc gặp cuối cùng của anh với “tri âm” Đỗ Tiến Thành ở Hà Nội. Hôm ấy, Đỗ Tiến Thành chỉ nói về tâm huyết khai dân trí của Phan Chu Trinh để động viên các anh em Sách hóa nông thôn tiếp tục hành trình kiên trì đưa sách đến với mọi người, với các em nhỏ.

“Những ưu tư lớn nhất và sau cùng của anh đều là những ưu tư việc xã hội”, anh Thạch nói.

Anh Đỗ Tiến Thành đến tận giường bệnh tặng sách cho các bệnh nhi. Ảnh tư liệu.

Người sáng lập Sách hóa nông thôn kể, là một kỹ sư thiết kế hệ thống nước, Đỗ Tiến Thành hành động như nước, mềm mại, kham nhẫn. Anh len lách đưa sách đến tay công nhân, trẻ em miền núi, trẻ em trong bệnh viện, xây dựng tủ sách cho cộng đồng phật tử lẫn người công giáo, tủ sách ở các trường đại học và đưa sách tới các trại giam.

Phòng làm việc của anh, cốp xe của anh luôn có sách sẵn sàng để bất cứ lúc nào anh cũng có để dành tặng đồng nghiệp, đối tác, những người yêu sách mà anh gặp.

Khi Nguyễn Quang Thạch đi Ấn Độ, Nepal để hiện thực hóa giấc mơ mang sách đến các vùng nông thôn của những quốc gia này, Đỗ Tiến Thành thay anh Thạch đảm trách Tủ sách nông thôn ở Việt Nam.

Đối với những chiến hữu chương trình Sách hóa nông thôn và những người yêu sách, dù Đỗ Tiến Thành ra đi vội vã, thì những hạt mầm tri thức anh gieo xuống trong những chuyến cõng sách tới những miền gần xa sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái giữa đời.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books, người được mệnh danh là "Tiến sĩ văn hóa đọc" - lặng người khi biết tin anh Đỗ Tiến Thanh từ trần. "Ngành xuất bản và sự nghiệp lan tỏa văn hóa đọc lại mất thêm một người đồng hành đáng quý", ông Hùng chia sẻ.

Trên trang cá nhân, tiến sĩ văn hóa đọc viết: "Một người làm sách ra đi, nhưng tình yêu dành cho sách và những giá trị anh đã góp phần gieo vào cuộc đời sẽ còn ở lại".