Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chia sẻ video sai sự thật, người đàn ông bị Công an mời làm việc

  • Thứ sáu, 10/4/2026 06:18 (GMT+7)
Một người đàn ông ở phường Tây Hiếu bị Công an mời làm việc sau khi chia sẻ nội dung tiêu cực, chưa được kiểm chứng liên quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công an phường Tây Hiếu (Nghệ An) xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Theo đó, ngày 2/4, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tây Hiếu phát hiện tài khoản Facebook "N.Đ.L." đăng tải, chia sẻ video có nội dung tiêu cực liên quan đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan Công an mời ông N.Đ.L đến làm việc. Ảnh: CANA.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là ông N.Đ.L. (SN 1953, trú tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Chiều 3/4, Công an phường đã mời ông L. lên làm việc. Tại đây, ông L. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức rõ sai phạm và tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải, đồng thời đăng bài đính chính, cam kết không tái phạm.

Công an phường Tây Hiếu khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng từ các nguồn chính thống, tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt một trường hợp đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng.

Hình ảnh AI tạo ra được N.T.Đ đăng lên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết: "Giá xăng dầu "quay xe" - Anh em đi đổ xăng ngay", kèm theo hình ảnh tạo từ AI về một người đàn ông bị ngất tại cây xăng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ người đăng bài viết là N.T.Đ (SN 2005, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Đ thừa nhận đã thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu "view", câu "like". Sau đó, Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

https://vtcnews.vn/chia-se-video-sai-su-that-cu-ong-73-tuoi-bi-cong-an-moi-lam-viec-ar1012186.html

Trần Lộc/VTC News

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý