Mâu thuẫn chuyện nuôi chó thả rông, nhờ người đánh hàng xóm nhập viện

Do nhiều lần cãi vã từ chuyện nuôi chó thả rông không rọ mõm, L. nhờ người đến "dằn mặt" hàng xóm khiến nạn nhân bị thương tích, phải nhập viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi hành hung hàng xóm tại phường Việt Hưng do từ mâu thuẫn từ việc nuôi chó thả rông.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh tạm giam đối với Đới Sĩ Thanh (SN 1989), Tống Thị Hương (SN 1982), Phú Thanh Hải (SN 1976, cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can trong vụ án.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và hoàn thiện thủ tục tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Hữu Toàn về tội Gây rối trật tự công cộng với vai trò đồng phạm.

Trước đó, ngày 16/3, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận trình báo của anh Đ.X.T (trú tại phường Việt Hưng) về việc bị một nhóm gồm 3 nam, 1 nữ đến tận nhà đánh gây thương tích.

Theo xác minh thương tích ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nạn nhân bị chấn thương não, chấn thương phần mềm và vùng hàm mặt. Vụ việc xảy ra ngay trước cửa nhà anh T., tại tổ 22, cụm Thượng Thanh.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Việt Hưng phối hợp VKSND khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, đồng thời báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để thụ lý.

Quá trình điều tra xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh T. và hàng xóm là chị L. liên quan việc thả rông chó không rọ mõm, dẫn đến nhiều lần cãi vã.

Do bức xúc, L. đã nhờ Tống Thị Hương tìm người đến "dằn mặt". Sau đó, Hương rủ thêm các đối tượng cùng tham gia gồm: Đới Sĩ Thanh, Phú Thanh Hải và Nguyễn Hữu Toàn (SN 1971, trú tại xã Thanh Liệt, Hà Nội).

Chiều 15/3, nhóm này kéo đến nhà anh T. Một số đối tượng đứng ngoài "thị uy", trong khi Hương, Hải và Thanh trực tiếp vào nói chuyện.

Hương tát vào mặt anh T., sau đó cùng đồng bọn dùng tay chân lôi kéo, đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân.

Trong quá trình giằng co, anh T. cùng xe máy bị cả nhóm đối tượng đẩy ngã ra khu vực trước cửa nhà. Các đối tượng tiếp tục dùng chân đá nhiều lần vào đầu, mặt nạn nhân. Khi anh T. tìm cách chạy vào trong nhà, vẫn bị đuổi theo và tiếp tục hành hung.

Thậm chí, Hải cầm xẻng tại khu vực cửa nhà để đe dọa, chửi bới, thách thức nạn nhân. Chỉ khi thấy anh T. không phản kháng, nhóm này mới rời khỏi hiện trường.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi tụ tập, chửi bới, lôi kéo và hành hung người giữa khu dân cư của nhóm đối tượng đủ dấu hiệu cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng xác định một số đối tượng đã xóa tin nhắn liên quan; riêng Tống Thị Hương khai nhận đã đập vỡ điện thoại nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Đến ngày 26/3, Công an phường Việt Hưng làm rõ 5 đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội.

Công an phường Việt Hưng đang điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng khác.