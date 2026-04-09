Tạm giam đối tượng lừa đảo 'chạy án'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Chí (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tố giác của chị T.T.A.T (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ). Theo nội dung tố giác, ngày 28/5/2024, chồng chị là anh K.D.D (SN 1993) điều khiển ôtô gây tai nạn giao thông tại thôn Đinh Xá 1, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, khoảng tháng 10/2024, chị T.T.A.T đã liên hệ với Nguyễn Thị Chí để nhờ "lo việc" nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho anh K.D.D.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt quyết định và lệnh bắt bị can đối với Nguyễn Thị Chí.

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, Nguyễn Thị Chí vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án.

Chí hứa hẹn có thể "chạy án", giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý và tác động để doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bồi thường. Tin tưởng vào những lời hứa này, gia đình anh K.D.D đã chuyển cho Chí tổng số tiền 580 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Chí chỉ sử dụng 30 triệu đồng để thuê luật sư, 50,2 triệu đồng nộp bồi thường thiệt hại và án phí, còn lại 499,8 triệu đồng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi vụ án được xét xử, anh K.D.D vẫn bị tuyên phạt 4 năm tù. Gia đình bị hại yêu cầu trả lại tiền, nhưng Chí không thực hiện. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng còn quanh co, khai báo không trung thực nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Chí về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".