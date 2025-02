Chi tiết Oppo Find N5 - smartphone gập mỏng ngang máy thường

Find N5 cũng chỉ dày hơn một chút so với Samsung Galaxy S25 Ultra hay iPhone 16 Pro Max (bên phải), hai mẫu flagship cùng có độ dày 8,3 mm. Khác biệt lớn nhất khi cầm chiếc điện thoại này trên tay là cụm camera vẫn to và dày so với phần còn lại. Dù đã cắt gọn đi hẳn so với Find N3, cụm camera vẫn tạo cảm giác phần trên của máy hơi nặng, ngửa ra khi cầm.