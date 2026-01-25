Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các kỳ nghỉ dài năm 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tiếp, bắt đầu từ 14/2 và kết thúc ngày 22/2.

Theo phương án nghỉ lễ, Tết năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tổng cộng 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ kéo dài từ thứ Bảy, ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Trong tổng số 9 ngày nghỉ này, có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Do các ngày nghỉ lễ rơi liền kề với thứ Bảy, Chủ nhật nên không cần bố trí nghỉ bù hay hoán đổi ngày làm việc, tạo điều kiện để người lao động trong khu vực hành chính có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, liền mạch.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối với người lao động làm việc ngoài khu vực hành chính, đặc biệt là tại các doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động chủ động lựa chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch 2026 phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp có thể bố trí nghỉ theo một trong ba phương án gồm: nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; nghỉ 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ. Tổng số ngày nghỉ Tết theo quy định vẫn là 5 ngày.

Bên cạnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn được nghỉ thêm nhiều dịp lễ lớn theo quy định. Cụ thể, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4/2026.

Do trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4/2026. Như vậy, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 25/4 đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Người dân được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tổng cộng 9 ngày liên tục. Ảnh: Viên Minh.

Ngay sau đó, trong cùng tháng 4, người lao động tiếp tục được nghỉ lễ nhân dịp Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Năm 2026, hai ngày lễ này rơi vào thứ Năm và thứ Sáu, kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần liền kề, tạo thành kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm, ngày 30/4 đến hết Chủ nhật, ngày 3/5.

Đối với dịp Quốc khánh năm 2026, kỳ nghỉ được bố trí kéo dài 5 ngày. Theo phương án hoán đổi ngày làm việc, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ từ thứ Bảy, ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư, ngày 2/9/2026. Trong đó, ngày làm việc thứ Hai (31/8) được hoán đổi sang làm việc vào thứ Bảy (22/8).

Với người lao động tại các doanh nghiệp, việc nghỉ lễ Quốc khánh có thể linh hoạt hơn. Doanh nghiệp có thể bố trí cho người lao động nghỉ ngày 2/9 và lựa chọn nghỉ thêm một trong hai ngày là thứ Ba, ngày 1/9 hoặc thứ Năm, ngày 3/9, tùy điều kiện sản xuất.

Ngoài các kỳ nghỉ trên, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 rơi vào thứ Ba, người lao động được nghỉ 1 ngày theo quy định. Một số cơ quan, doanh nghiệp có thể chủ động sắp xếp nghỉ dài ngày hơn thông qua việc hoán đổi lịch làm việc, song không áp dụng thống nhất trên cả nước.