Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026

  • Thứ hai, 4/5/2026 07:08 (GMT+7)
Người lao động sẽ có kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 nhờ phương án hoán đổi ngày làm việc.

Cụ thể, dịp Quốc khánh năm 2026, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức là 1/9 và 2/9. Tuy nhiên, do sắp xếp hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 (từ thứ Bảy đến hết thứ Tư tuần sau), bao gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần.

Lịch nghỉ này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; khối doanh nghiệp được khuyến khích thực hiện tương tự.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tổ chức. Đồng thời, các đơn vị cần phân công cán bộ trực để xử lý kịp thời các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ lễ.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu xây dựng kế hoạch phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế chủ động triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định thị trường, giá cả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Đối với các cơ quan, đơn vị không có lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật, việc bố trí lịch nghỉ sẽ căn cứ vào kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày).

Đáng chú ý, theo Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, ngày 24/11 hàng năm được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Như vậy, từ năm 2026, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng lương của người lao động tăng lên 12 ngày mỗi năm.

Minh Quang/VTC News

