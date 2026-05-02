Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 1/9 (ngày liền kề trước) và ngày 2/9.

Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8), tính cả ngày nghỉ cuối tuần sẽ có 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026.

Cụ thể, 5 ngày nghỉ gồm 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Treo cờ dịp nghỉ lễ, Tết. Ảnh: XC.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; đồng thời, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Như vậy, năm 2026, Việt Nam có 12 ngày lễ, Tết, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.