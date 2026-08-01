Chi Pu quyến rũ ở sự kiện Malaysia

Chi Pu mặc trang phục hồng, lấy cảm hứng từ hoa sen khi tham gia sự kiện ở Malaysia diễn ra chiều 1/8. Baifern Pimchanok, Nhậm Gia Luân cũng góp mặt.

Gala Weibo - Đêm hội giao lưu văn hóa trạm Malaysia diễn ra chiều 1/8. Chi Pu là nghệ sĩ Việt duy nhất góp mặt trong sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng châu Á này. Sự kiện còn có ngôi sao Thái Lan Baifern Pimchanok, Billkin hay diễn viên Vương Hạc Nhuận, Nhậm Gia Luân, Trương Gia Tề…

Trong sự kiện, Chi Pu diện trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen với tông hồng pastel và thiết kế cầu kỳ. Sự xuất hiện lần đầu của Chi Pu tại một sự kiện do Weibo tổ chức thu hút sự chú ý.

Chi Pu ở sự kiện chiều 1/8. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, ngôi sao Thái Lan Baifern Pimchanok cũng chọn thiết kế váy hồng với tùng váy xếp những cánh hoa cầu kỳ. Thiết kế này khá cồng kềnh khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn khi di chuyển.

Trở lại Chi Pu, sau thành công của Đạp gió, cô có nhiều hoạt động ở thị trường nước ngoài. Tại Đạp gió 2023 của Trung Quốc, Chi Pu là một trong những thí sinh có phong độ ổn định nhất. Trong đêm chung kết, Chi Pu xếp hạng 6 và chính thức trở thành một trong những thành viên của nhóm thành đoàn. Xuyên suốt cuộc thi, cô chưa từng rời khỏi top 10, qua đó tạo dấu ấn với khán giả Trung Quốc.

Baifern Pimchanok và Nhậm Gia Luân trên thảm đỏ. Ảnh: Weibo.

Sau thành công của chương trình, Chi Pu liên tục góp mặt trong nhiều show truyền hình như Hello Saturday, A Delicious Guess, các đại nhạc hội quy mô lớn và chương trình đón giao thừa của đài Hồ Nam. Cô cũng ký hợp đồng với RYCE Entertainment - công ty quản lý Jackson Wang và Amber Liu - đồng thời phát hành MV Finding You với sự tham gia của diễn viên Phàn Trị Hân.

Thời gian gần đây, hoạt động của Chi Pu tại Trung Quốc không còn sôi nổi như giai đoạn ngay sau Đạp gió 2023, khi sức hút của chương trình dần hạ nhiệt. Nữ ca sĩ cũng chuyển trọng tâm về thị trường Việt Nam và tập trung phát triển các dự án của công ty riêng.