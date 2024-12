Chi Pu gợi cảm, diễn cuốn hút

Chi Pu đảm nhận vai trò mở màn đêm nhạc. Cô biểu diễn lần lượt 3 tiết mục Talk To Me, Finding You và Đóa hoa hồng. Chi Pu mang đến những tiết mục hấp dẫn, thiên về yếu tố trình diễn với vũ đạo đẹp.