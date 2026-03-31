Chi Pu bị ngờ vực

Tại sự kiện giới thiệu chuỗi dự án mới của C-Global, Chi Pu, trong vai trò đồng sáng lập công ty giải trí - truyền thông đã công bố các nghệ sĩ độc quyền gồm Rayeon, Naomi và Henrii.

Nói về lý do im ắng trong một năm qua, kể từ ngày công bố thành lập công ty, Chi Pu cho biết hành trình vừa qua là quãng thời gian cô và ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tìm hiểu về các nghệ sĩ, từ đó xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, hoàn thiện đội ngũ chuyên nghiệp.

Song thời điểm Chi Pu công bố 3 gương mặt Rayeon, Naomi và Henrii với báo giới không tạo ra sự bùng nổ cần thiết. Ngoài Naomi, từng được khán giả biết đến với một vài bản hit như She Said, Retrograde, hai nhân tố còn lại đều khá xa lạ với công chúng trong nước. Rayeon đến từ Hàn Quốc, từng ra mắt trong nhóm nhạc K-Pop FANATICS, tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999. Năm ngoái, cô được khán giả Việt biết đến khi tham gia show hẹn hò Đảo thiên đường. Henrii là mỹ nam gen Z mới hoàn toàn.

Trước câu hỏi về việc làm sao để gây chú ý với khán giả bởi dàn talent nói trên, Chi Pu cho biết: "Chúng tôi có những cố vấn, tư vấn phía sau cho nghệ sĩ của công ty. Bản thân tôi cũng có nhiều năm làm nghề rồi, với những thầy, cô giáo, cộng sự làm nhạc với mình. Họ tư vấn cho tôi đường hướng, chiến lược để thuận lợi nhất cho nghệ sĩ trẻ của mình".

Câu trả lời của Chi Pu được cho là chưa đủ thuyết phục. Nữ ca sĩ tiếp tục nhận câu hỏi về việc làm sao để tránh "dẫm vết xe đổ" của một nghệ sĩ nổi tiếng khác của Vpop là Sơn Tùng M-TP. Anh cũng thành lập công ty giải trí riêng, với dàn talent gồm Kay Trần, Onionn, Ben Phạm, Hải Tú. Song ba cái tên đứng trước đã rời khỏi công ty trong khi Hải Tú im ắng, không có hoạt động nổi bật.

"Thực sự nhạy cảm khi nhắc đến một ai đó khác trong họp báo công ty mình. Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, với chừng ấy dự án được công bố trên timeline, đây là công ty dám nghĩ dám làm và nói được sẽ làm được. Sắp tới, cả tôi và các nghệ sĩ gồm Naomi, Rayeon, Henrii đều có hoạt động rất cụ thể và không hứa hẹn, mà chúng tôi đã và đang làm sản phẩm cho nghệ sĩ của mình rồi. Không ai nói trước được tương lai các sản phẩm ấy có yêu thích, thành công hay không, nhưng chắc chắn phải làm đã mới biết được nghệ sĩ của mình sẽ đi đến đâu", cô trao đổi.

Chi Pu cho biết 17 năm hoạt động trong ngành giải trí, cô tự nhận mình "lì và tham vọng". Nữ ca sĩ nói bản thân chưa bao giờ dừng lại, liên tục nghĩ ra những việc để đổi mới, tiến lên phía trước.

"Tôi muốn phát triển hơn nữa, không chỉ cho bản thân mà còn cho nền giải trí Việt Nam. Nói bây giờ có vẻ đao to búa lớn vì mình chưa làm được gì cả. Nhưng nếu không những viên gạch đầu tiên, ước mơ sẽ không thành hiện thực trong tương lai. Tôi mong những viên gạch đầu tiên này sẽ tạo nên hệ sinh thái toàn diện trong tương lai và quảng bá nhiều hơn nữa về con người, văn hóa, sự sáng tạo của Việt Nam ra quốc tế", giọng ca sinh năm 1993 bày tỏ.

Ông Cường Chu, đồng sáng lập, cho biết tiêu chí mà ông và Chi Pu lựa chọn các talent khá rõ ràng, đặc biệt. Các nghệ sĩ đều là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Với Rayeon, ngay khi cô tham gia show Đảo thiên đường, ông đã quan sát, chú ý và sau đó trao đổi với Chi Pu. Thời gian sau, ông đã liên hệ với nữ ca sĩ Hàn Quốc để nói chuyện và làm việc.

"Tiêu chí của chúng tôi là nghệ sĩ toàn diện, phải làm nhiều thứ. Họ cần phải có ngoại ngữ, đó là điều then chốt", ông Cường Chu nói.

Ở cuối chương trình, phía công ty tiết lộ Công Dương đã không đồng hành, hợp tác với C-Global. Trong quá trình trao đổi, định hướng giữa công ty và ca sĩ, diễn viên không còn phù hợp. Vì thế, họ ngưng hợp tác. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt.