Chi hơn 91 triệu euro, AS Roma vẫn chưa biết thắng

Trận hòa 0-0 trên sân của Juventus thuộc vòng 3 Serie A rạng sáng 2/9 (giờ Hà Nội) khiến AS Roma chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Artem Dovbyk (trái) vẫn chưa có bàn thắng nào tại Serie A.

Hơn 91 triệu euro được AS Roma bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 để tăng cường lực lượng, tất cả được đổi lại bằng 2 điểm sau 3 vòng đấu tại Serie A mùa 2024/25. Thành tích khiến không chỉ ban lãnh đạo mà cả người hâm mộ thất vọng.

Trong đó, tân binh Artem Dovbyk - bản hợp đắt giá nhất mùa hè của AS Roma - chưa thể mở tài khoản bàn thắng trong màu áo CLB mới. Trận thứ ba liên tiếp được HLV Daniele De Rossi xếp đá chính, trung phong Ukraine tiếp tục mờ nhạt.

Theo SofaScore, bản hợp đồng trị giá hơn 30 triệu euro có trung bình 2.3 cú sút mỗi trận, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.14, số cú sút trung bình mỗi trận đạt 0.7. Từ thực tế đó, lẽ ra cựu tiền đạo Girona FC phải có bàn đầu tiên tại Serie A.

Trên sân Allianz, AS Roma chơi không tệ. Họ đá ngang ngửa với chủ nhà Juventus. Cả trận, đại diện thủ đô có 7 pha dứt điểm, 1 trong số đó trúng đích. Ở phần sân bên kia, Juventus cũng chỉ thực hiện được 8 cú sút, 1 trong số đó trúng đích. xG giữa hai đội là gần ngang nhau (0.54 của Juventus so với 0.45 của AS Roma).

AS Roma đầu tư lớn trong hè 2024, nhưng chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc.

Rời Turin với 1 điểm, AS Roma tiếp tục đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Với 2 điểm sau 3 trận, đội bóng màu bã trầu xếp thứ 17. Đoàn quân của Daniele De Rossi mới ghi được 1 bàn. Thành tích tỷ lệ nghịch với khoản đầu tư CLB bỏ ra trong hè 2024 lên tới hơn 91 triệu euro.

Dù gây thất vọng tại Serie A, HLV De Rossi vẫn không quá lo lắng. Sau trận hòa Juventus, cựu danh thủ người Italy cho rằng CLB vẫn đủ khả năng thách thức chức vô địch Serie A. Đồng thời, nhà cầm quân này cũng khẳng định giữa AS Roma và những tên tuổi mạnh "không hề có khoảng cách quá lớn".

Ở vòng đấu tiếp theo, AS Roma phải làm khách đến sân của Genoa.