Chỉ được 'chơi thử' game 5 ngày, nhiều hơn phải xác thực danh tính

Người chơi game có thể dùng tài khoản thử trong 5 ngày nhưng bị hạn chế giao dịch, trao đổi thông tin. Muốn tiếp tục sử dụng, tài khoản phải được xác thực bằng số điện thoại.

Tài khoản chơi thử được sử dụng tối đa 5 ngày nhưng bị hạn chế giao dịch vật phẩm ảo, trao đổi thông tin trong game. Ảnh minh họa: Getty.

Tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 23/7, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết người chơi có thể được trải nghiệm game bằng tài khoản thử trong tối đa 5 ngày trước khi xác thực số điện thoại.

Theo dự thảo, người chơi trò chơi điện tử trên mạng phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động đăng ký tại Việt Nam. Chỉ sau khi hoàn tất bước này, tài khoản mới được sử dụng đầy đủ các tính năng của trò chơi.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỹ thuật để thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin người chơi, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động tại Việt Nam.

Với người chơi dưới 16 tuổi, tài khoản phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đăng ký và quản lý.

Dự thảo tiếp tục giữ giới hạn thời gian chơi đối với người dưới 18 tuổi. Theo đó, mỗi người không được chơi quá 60 phút mỗi ngày đối với từng trò chơi và không quá 180 phút mỗi ngày đối với toàn bộ trò chơi do cùng một doanh nghiệp cung cấp.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có thể cung cấp tài khoản chơi thử để người dùng trải nghiệm game trước khi đăng ký chính thức.

Tài khoản này được sử dụng tối đa 5 ngày kể từ thời điểm khởi tạo. Trong thời gian chơi thử, người dùng không được mua bán vật phẩm, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng, đồng thời không được giao tiếp hay chia sẻ thông tin trong game.

Nếu muốn giao dịch vật phẩm, trao đổi thông tin hoặc sử dụng đầy đủ tính năng, người chơi phải chuyển sang tài khoản chính thức và hoàn tất xác thực bằng số điện thoại di động tại Việt Nam.

Sau 5 ngày, tài khoản đã xác thực thành công sẽ được chuyển thành tài khoản chính thức. Trường hợp không hoàn tất xác thực, tài khoản chơi thử sẽ bị xóa.

Trách nhiệm triển khai hệ thống xác thực thuộc về doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Doanh nghiệp không xác thực tài khoản người chơi bằng số điện thoại có thể bị phạt 20-40 triệu đồng đối với game được phân loại G2, G3 và G4. Với game G1, mức phạt có thể từ 40-60 triệu đồng.

Người chơi cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai sự thật hoặc không chính xác khi đăng ký tài khoản cũng có thể bị cảnh cáo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT trao đổi quy định quản lý tài khoản game. Ảnh: Quang Nam.

Ngoài quy định về xác thực tài khoản, dự thảo còn bổ sung cơ chế ưu tiên với game có nội dung giáo dục, văn hóa, lịch sử Việt Nam. Nhóm này có thể được phát hành thử nghiệm tối đa 60 ngày trước khi xin quyết định chính thức, đồng thời được đơn giản hóa thủ tục cấp phép.

Dự thảo cũng làm rõ tiêu chí phân loại game theo các nhóm tuổi 00+, 12+, 16+ và 18+; bổ sung cơ chế quản lý nền tảng cho phép người dùng tự tạo game; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp lưu trữ lịch sử khởi tạo, chỉnh sửa, gỡ bỏ nội dung và cung cấp dữ liệu khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Với thanh toán trong game, doanh nghiệp phải kết nối với tổ chức thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi, không được quy đổi thành tiền mặt hoặc tài sản bên ngoài.

Game chỉ phát hành cho thị trường nước ngoài có thể không phải xin phép tại Việt Nam, nhưng doanh nghiệp không được quảng cáo hoặc hỗ trợ thanh toán cho người dùng trong nước.