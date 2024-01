Chị đẹp đạp gió rẽ sóng xong, 30 anh trai sẽ vượt ngàn chông gai

Anh trai vượt ngàn chông gai với sự tham gia của hơn 30 người chơi nam sẽ lên sóng vào tháng 6. Đây là bản Việt của chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc Call Me by Fire.

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng chưa kết thúc, đơn vị sản xuất đã công bố phiên bản nam với tên gọi Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc Call Me by Fire.

Tương tự Sisters Who Make Waves (Chị đẹp đạp gió rẽ sóng), Call Me by Fire tập hợp hơn 30 nghệ sĩ nam đã và đang thành công ở các lĩnh vực nghệ thuật với ngành nghề khác nhau như ca sĩ, diễn viên, vũ công, doanh nhân, người dẫn chương trình hay nhạc công… Họ đều có độ tuổi từ 30 trở lên.

Call Me by Fire và Sisters Who Make Waves đều do MangoTV sản xuất. Call Me by Fire lần đầu ra mắt là năm 2021 với sự tham gia của 33 nghệ sĩ nam. Trải qua các vòng công diễn, 17 anh trai có bình chọn cao nhất sẽ thành đoàn. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nam nổi tiếng như Trương Vân Long, Triệu Văn Trác, Trương Chí Lâm, Ngôn Thừa Húc…

Ở mùa thứ 3 lên sóng năm 2023, chương trình mời 32 anh trai gồm Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ngạn Bân, Lục Nghị, Quan Trí Bân, Đường Vũ Triết, Nguỵ Triết Minh… Chương trình cũng gây chú ý khi lên sóng và được đánh giá dự án chất lượng của năm tại Hội nghị Tầm nhìn Weibo.

Trở lại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, chương trình chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Từ khi lên sóng đến nay, chương trình được chú ý với sự tham gia của 30 chị đẹp với nhiều gương mặt nổi tiếng. Nhiều tiết mục trong chương trình cũng được nhận xét hấp dẫn.

Tuy nhiên, chương trình cũng liên tục gây tranh cãi về cách thức bình chọn, lượt bình chọn của các chị đẹp trong chương trình và gần nhất là sai lời nhạc Trịnh. Việc chương trình liên tục vướng ồn ào khiến nhiều khán giả cũng phần nào mất niềm tin vào thông điệp nữ quyền mà Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đưa ra.