Chị đẹp đạp gió đã thay đổi

Sau thành công ở mùa đầu tiên, “Chị đẹp đạp gió 2024” đã trở lại với những thay đổi tích cực trong cả âm nhạc, sân khấu và format, nhưng vẫn gặp lỗi biên tập đáng tiếc.

Mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió đạt được nhiều thành công lớn. Chương trình đã đưa nhiều cái tên ít hoạt đông âm nhạc quay trở lại như Trang Pháp, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh,... đồng thời cũng giúp cho những ca sĩ kỳ cựu như Mỹ Linh, Thu Phương, Hồng Nhung đến gần hơn với khán giả trẻ.

Về mặt âm nhạc, chương trình cũng có những tiết mục có độ phổ biến cao như Chị ngả em nâng, Diễm xưa - Đại minh tinh,... đạt được lượt xem lớn. Sự thành công của Chị đẹp đạp gió mùa đầu tiên cũng là tiền đề để đơn vị sản xuất thực hiện Anh trai vượt ngàn chông gai bùng nổ.

Không quá bất ngờ khi chị đẹp nhanh chóng quay trở lại với mùa 2 chỉ sau chưa đầy 1 năm kết thúc mùa đầu tiên, nhằm tận dụng sức nóng của chương trình Anh trai vừa mới kết thúc. Không hoàn toàn giống với mùa trước, Chị đẹp đạp gió 2024 có nhiều thay đổi đáng kể.

Khác biệt nhất nằm ở âm nhạc

Đảm nhiệm khâu sản xuất cho Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 là DTAP. Nổi lên sau cú hit Để Mị nói cho mà nghe, DTAP gắn liền với dance/EDM và đây cũng là thể loại chính của các tiết mục trong Chị đẹp mùa đầu tiên. Nhóm sản xuất khá đa dạng concept dẫu chủ yếu tập trung trên nền nhạc điện tử trong những vòng đầu tiên. Đến những sân khấu cuối cùng, nhóm đã phối thêm nhạc cụ thực từ live band với chất liệu EDM để giúp cho các tiết mục đa dạng hơn. Nhìn chung, các sản phẩm âm nhạc mà DTAP thực hiện cho chương trình có chất lượng khá.

Tuy nhiên, đội ngũ DTAP đã có nhiều sự thay đổi so với khi còn sản xuất cho Hoàng Thùy Linh. Họ đã mở rộng thêm nhóm INUS bao gồm các thực tập sinh của các thành viên chính DTAP, và các thực tập sinh này cũng đảm nhiệm vai trò phối khí cho khá nhiều tiết mục của Chị đẹp 2023. Đây vẫn là những producer khá tài năng và chắc tay, tuy nhiên vẫn có một số tiết mục tạo cảm giác rập khuôn với những âm thanh lặp đi lặp lại.

Năm nay, Chị đẹp đạp gió quyết định hợp tác với giám đốc âm nhạc Hứa Kim Tuyền cùng đội ngũ sản xuất S.HUBE. Hứa Kim Tuyền là nhạc sĩ sở hữu nhiều bản hit trên thị trường. Anh không phải là người trực tiếp tham gia vào quá trình phối nhạc như các nhà sản xuất khác nhưng lại có tầm nhìn và sức sáng tạo cao, có thể dàn dựng được trong đa dạng thể loại từ ballad, pop/R&B, điện tử cho đến việc phối hợp các yếu tố truyền thống.

Các Chị đẹp ở mùa 2 đem đến các tiết mục với đa dạng thể loại.

Kết hợp với Hứa Kim Tuyền là đội ngũ S.HUBE. Đây là đội ngũ được thành lập từ 2023, bao gồm những producer có tiếng tăm tại thị trường Vpop như Wokeup (tham gia sản xuất âm nhạc cho Rap Việt mùa 3), 2pillz (sản xuất album Ái của tlinh, Khu vườn tình của Tăng Duy Tân), TDK (tham gia sản xuất album dreAMEE của AMEE), NewL (tham gia sản xuất album CAM’ON của Orange),... Với những nhân tố có năng lực, kinh nghiệm cũng như đều đã sở hữu hit trên thị trường, S.HUBE cho thấy tiềm năng lớn trong việc tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa dạng, chất lượng cho Chị đẹp mùa 2.

Và ở ngay vòng solo đầu tiên, khả năng sản xuất của đội ngũ này đã được thể hiện rõ nét, khi nhóm thực hiện đa dạng thể loại từ ballad (Ái Phương, Thảo Trang), cho đến dance/EDM (Minh Hằng, Thiều Bảo Trâm), thậm chí có cả bản phối rock dành riêng cho các chị đẹp đầy cá tính Ngọc Ánh và Phương Thanh. Nhóm cũng thể hiện khả năng phối nhạc cụ truyền thống trong tiết mục Duyệt của Hoàng Yến Chibi hay Cung đàn vỡ đôi của Châu Tuyết Vân.

Hứa Kim Tuyền cũng không ngại để cho các thí sinh sử dụng đến đội ngũ sản xuất riêng như chị đẹp Tóc Tiên sử dụng producer từ SpaceSpeakers, chị đẹp Kiều Anh sử dụng bản phối của DTAP, hay chị đẹp Tuimi tự sản xuất nhạc cho mình. Điều đó giúp cho các tiết mục có được sự đa dạng và phát huy tối đa được thế mạnh của mỗi người.

Format mới của mùa 2 cũng đã bỏ đi phần cho điểm của ban giám khảo. Sự thay đổi này cũng được đánh giá khá cao, để dành sân chơi hoàn toàn cho các chị đẹp bình chọn cho nhau, giảm thiểu được những tranh cãi không đáng có.

Vẫn còn lỗi biên tập

Tập 1 Chị đẹp đạp gió 2024 khi lên sóng trên nền tảng mạng xã hội đã gặp phải sự cố khá nghiêm trọng: Một phân đoạn dài phỏng vấn các chị đẹp tiếng bị lệch hẳn so với hình, phần hiển thị tên của các chị đẹp cũng sai. Nhà sản xuất cũng đã lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.

Các chị đẹp xuất hiện trong mùa 2 cũng chưa có độ nhận diện cao như mùa đầu tiên. Ở mùa 1, chương trình có sự đan xen của những ca sĩ được đông đảo công chúng biết đến như Mỹ Linh, Thu Phương, Uyên Linh, Lệ Quyên, kết hợp với những cái tên nổi bật ở lĩnh vực giải trí, phim ảnh như Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi. Những gương mặt còn lại hoặc đã từng hoạt động sôi nổi trong một giai đoạn nhất định như Thanh Ngọc, Yến Trang, hoặc có sự phủ sóng trong vai trò MC như Hoàng Oanh hay Vân Hugo.

Ở mùa hai này, ngoài những chị đẹp quen mặt như Minh Hằng, Tóc Tiên, Phương Thanh, Thiều Bảo Trâm, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh..., nhiều chị đẹp không có độ nhận diện quá lớn. Có một số chị đẹp khá xa lạ với đại chúng, hoặc chỉ được biết đến trong cộng đồng nhỏ như Tuimi, Misthy, Mie. Chính vì thế, việc mắc lỗi biên tập ảnh hưởng khá lớn đến trải nghiệm của nhiều người xem trung lập.

Mùa 2 sở hữu nhiều chị đẹp tài năng, nhưng độ phổ biến với đại chúng còn hạn chế.

Ca khúc chủ đề Ngôi sao giữa thiên hà cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều hơn so với mùa đầu tiên. Ca khúc chèn khá nhiều phần lời tiếng Anh khiến nhiều khoảnh khắc hơi sượng như “Những soulmate ở nơi đây sẽ đưa tay đỡ ta dậy, và cùng nhau We’re gonna fly to the sky”. Ở nửa sau của bài, phân đoạn pre chorus được nối quá dài với mục đích để cho tất cả các chị đẹp đều được hát, nhưng lại không có sự thay đổi đáng kể trong giai điệu hay ca từ, khiến cho bài hát bị lê thê, nhàm chán.

Tuy các chị đẹp ở mùa 2 có độ nhận diện không cao bằng mùa 1, nhưng bù lại có nhiều người có khả năng tự sản xuất âm nhạc, hoặc sở hữu ê kíp hùng hậu riêng. Tuimi và Xuân Nghi đã góp khá nhiều công sức trong tiết mục chào sân của mình, đặc biệt Tuimi tạo được sự chú ý nho nhỏ khi thực hiện hầu hết khâu sản xuất cho phần thi How to love you, khi cô vừa sáng tác, phối khí, sản xuất, thu âm, hậu kỳ. Trong khi đó, Xuân Nghi cũng giới thiệu bản thân là người được đào tạo bài bản trong lĩnh vực mixing/mastering. Tóc Tiên thì sở hữu đội ngũ SpaceSpeakers, với Kriss Ngo cùng Charles, Kim Chi Sun thực hiện tiết mục Liên khúc 3 nàng khá ấn tượng.

Còn quá sớm để khẳng định chất lượng âm nhạc của Chị đẹp đạp gió 2024, nhưng qua 32 tiết mục mở màn, có thể thấy Hứa Kim Tuyền cùng S.HUBE đã thể hiện, dẫu chưa thật hoàn hảo, vẫn khá tròn vai, khai thác tối đa cá tính của từng người, cũng như dành đất để cho họ tự phát huy thế mạnh của mình. Điều đó khiến cho sự thể hiện trong những vòng sau sẽ đáng trông đợi.