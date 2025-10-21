Chỉ đạo mới nhất của TP.HCM về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch

Trước tiến độ chậm của đề án chỉnh trang đô thị tại 3 phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh đúng tiến độ.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo số 500/TB-VP về kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại 3 phường, gồm Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định (thuộc quận 8 cũ).

Theo thông báo, đề án trên đã được Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 27/6/2025. Đến nay, các đơn vị có liên quan đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nội dung thuộc đề án còn rất chậm so với kế hoạch, như xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án, đề xuất chủ trương đầu tư đối với danh mục các dự án đầu tư, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý…

Do đó, trong thời gian tới, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành liên quan, Bí thư và Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, hiệu lực, đúng thời hạn các nội dung được thể hiện trong đề án đã được phê duyệt tại quyết định số 3303/QĐ-UBND và các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Tiến độ thực hiện một số nội dung thuộc đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch đang bị chậm.

UBND TP.HCM thống nhất chủ trương giao Chủ tịch UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông khẩn trương, chủ động lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trên địa bàn từng phường theo thẩm quyền, mỗi phường 1 đồ án.

Trong đó, cần cập nhật, bổ sung đầy đủ nội dung của đề án, các khu vực phát triển TOD, các chương trình, dự án trọng điểm của TP.HCM tại địa bàn. Sau khi lập xong, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, bảo đảm trình UBND TP.HCM phê duyệt trong quý I/2026.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND 3 phường Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông và các đơn vị liên quan rà soát danh mục đề xuất chủ trương đầu tư đối với 14 dự án theo tờ trình số 6349/TTr-STC ngày 18/9/2025 và danh mục các dự án đầu tư còn lại thuộc đề án. Trong đó, thống nhất chủ trương lập các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ nam kênh Đôi theo địa bàn mỗi phường và giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đề xuất, kiến nghị của UBND 3 phường.

Đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà trên và ven kênh rạch thống nhất thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công để tập trung nhân lực, nguồn lực đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2026, 2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM. Đồng thời, rà soát kỹ danh mục, số dự án cần đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho phù hợp để phục vụ Đề án cho cả 3 phường trên.

Ông Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu, đề xuất trình UBND TP.HCM xem xét ban hành kế hoạch chi tiết triển khai đối với đề án theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM tại thông báo số 184/TB-VP ngày 8/8/2025 của Văn phòng UBND TP.HCM.

Ngoài ra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện đấu giá các khu đất theo nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM tại các thông báo, văn bản đã ban hành thời gian qua.