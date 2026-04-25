Chỉ đạo khẩn sau vụ học sinh lớp 9 bị bạn sát hại ở Mũi Né

Sở GD&ĐT Lâm Đồng chỉ đạo trường THCS Lê Hồng Phong trấn an tâm lý học sinh toàn trường, sau vụ một học sinh lớp 9 dùng hung khí đâm bạn học tử vong.

Theo thông tin sơ bộ từ Công an phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), vào lúc 11h30 ngày 24/4, tại khu vực trước cổng trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né) đã xảy ra vụ việc xô xát nghiêm trọng giữa hai học sinh lớp 9.

Cụ thể, em N.Q.C (lớp 9A4) đã dùng vật nhọn gây thương tích đối với em N.T.T (lớp 9A3), dẫn đến em N.T.T. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và tâm lý học sinh, phụ huynh tại địa phương.

Để kịp thời nắm bắt thông tin và có hướng xử lý đúng quy định, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Mũi Né chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương phối hợp cùng nhà trường tổng hợp tình hình, diễn biến vụ việc và gửi báo cáo bằng văn bản kịp thời về Sở GD&ĐT.

Sở cũng yêu cầu trường THCS Lê Hồng Phong trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn các hành vị quá khích hoặc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.

"Trường THCS Lê Hồng Phong tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho gia đình em N.N.T.", Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh. Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.