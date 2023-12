Chỉ cần ngủ đủ giấc, cơ thể sẽ có thay đổi khó tin

Ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ giúp cho bạn tỉnh táo và cảm thấy khỏe mạnh cả ngày, thậm chí cơ thể có những thay đổi tích cực đến khó tin.

Giấc ngủ có chất lượng cao thực sự tốt cho sức khỏe lâu dài của bạn. Ảnh: Shutterstock.

Có một giấc ngủ ngon không phải là điều dễ dàng, nhất là trong xã hội hiện đại, song nó cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Do vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đã ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Lợi ích khi ngủ đủ giấc

Giảm căng thẳng

Theo Very Well Health, thiếu ngủ không chỉ làm giảm tinh thần minh mẫn mà còn giảm khả năng đối phó với các tình huống căng thẳng. Điều này một phần là do sự thay đổi nồng độ cortisol.

Thông thường, mức cortisol của bạn giảm vào buổi tối, đây là một phần trong quá trình chuẩn bị tự nhiên của cơ thể cho giấc ngủ. Khi mất ngủ, nồng độ cortisol vẫn ở mức cao và cản trở việc giải phóng melatonin (hormone giúp bạn ngủ ngon), ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Cải thiện trí nhớ

Giấc ngủ đóng vai trò là cơ hội để não bộ xử lý tất cả kích thích được đưa vào khi thức. Nó kích hoạt những thay đổi trong não giúp tăng cường các kết nối thần kinh giúp chúng ta hình thành ký ức. Đặc biệt, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng khi chúng ta học thông tin mới và sử dụng trí nhớ.

Duy trì trọng lượng khỏe mạnh

Khi bạn bị thiếu ngủ, cơ thể sẽ thay đổi các hormone điều chỉnh cảm giác đói và thèm ăn. Những hormone này bao gồm: Leptin (hormone ngăn chặn sự thèm ăn và khuyến khích cơ thể tiêu hao năng lượng) và ghrelin (hormone gây ra cảm giác đói). Cả hai loại hormone này đều thay đổi khi bạn thiếu ngủ - leptin giảm và ghrelin tăng lên.

Ngoài ra, ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, cũng có liên quan đến tăng nguy cơ béo phì.

Cải thiện miễn dịch

Thiếu ngủ khiến bạn dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và nhiễm trùng do làm suy giảm hệ thống miễn dịch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân khiến bạn bị cảm lạnh hoặc cúm, cũng như là yếu tố khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu đã chỉ ra thiếu ngủ dẫn đến giảm khả năng dung nạp glucose và suy giảm độ nhạy insulin ở người. Cơ thể bạn cũng có thể gặp vấn đề về trao đổi chất, trong đó bao gồm dao động lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu quá cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, ảnh hưởng tâm trạng, mức năng lượng và chức năng tâm thần.

Bảo vệ tim mạch

Trong khi ngủ, cơ thể bạn giải phóng hormone. Một số trong số chúng giữ cho tim và mạch máu của bạn khỏe mạnh. Thiếu ngủ sẽ làm bạn mất đi những hormone này, làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao, suy giảm chức năng tim, dẫn đến bệnh tim. Những tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu bạn đã bị bệnh tim từ trước đó.

Tăng năng lượng và sự tỉnh táo

Một giấc ngủ ngon giúp bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo. Điều này giúp bạn tập trung và hoàn thành công việc. Việc tập thể dục cũng sẽ dễ dàng hơn khi bạn tràn đầy năng lượng. Hoạt động suốt cả ngày sẽ mang lại cảm giác dễ chịu cho bạn và tiếp tục giúp bạn ngủ dễ dàng và ngon giấc hơn.

Thiếu ngủ có thể khiến bạn mệt mỏi, thiếu năng lượng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Pexels.

Vậy nên ngủ bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Theo Hiệp hội Quốc gia về Giấc ngủ Mỹ, ngủ đủ giấc phần lớn phụ thuộc vào độ tuổi của bạn.

Nhóm tuổi Độ tuổi Số lượng giấc ngủ được khuyến nghị mỗi ngày Trẻ sơ sinh 4-12 tháng 12-16 giờ Trẻ mới biết đi 1-2 tuổi 11-14 giờ Trẻ mầm non 3-5 tuổi 10-13 giờ Tuổi đi học 6-12 tuổi 9-12 giờ Thiếu niên 13-18 tuổi 8-10 giờ Người trưởng thành 18 tuổi trở lên 7-8 giờ

Thực tế, vẫn có rất nhiều người chỉ ngủ 5-6 tiếng mỗi ngày là đủ năng lượng cho hôm sau, trong khi có những người quen ngủ 8 tiếng/ngày chỉ cần ngủ ít hơn một chút là trở nên kiệt quệ gần như ngay lập tức.

Nhưng điều đó không có nghĩa bạn có quyền cắt giảm thời gian ngủ. Sự thật là dù những người ngủ ít không cảm thấy mệt mỏi, nhưng về lâu dài, họ sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, huyết áp, mạch máu và thậm chí, giảm tuổi thọ.

Bạn không nhất thiết phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, có thể là 7 hoặc 9 tiếng. Quan trọng sau khi thức dậy, bạn cảm thấy sảng khoái, thoải mái và không còn cảm giác thiếu ngủ, tức là bạn đã ngủ đủ giấc.

Thông thường, phải mất 15-20 phút để đi vào giấc ngủ. Nếu bạn ngủ ngay, tức là đang bị thiếu ngủ đáng báo động. Còn nếu tới một giờ sau vẫn chưa ngủ được, có thể bạn đã ngủ quá nhiều trước đó hoặc đang bị mất ngủ.

Nếu vô tình bị tỉnh giấc vào ban đêm, giấc ngủ không liên tục, có thể trong ngày bạn đã ngủ quá nhiều.

Trong trường hợp thức dậy trước chuông báo thức, dù cố gắng ngủ lại nhưng không được, có nghĩa giấc ngủ đã đủ. Thay vì cố gắng ngủ tiếp, hãy đứng dậy đi lại hoặc tập thể dục nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp sức khỏe được cải thiện đáng kể.