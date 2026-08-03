Chevrolet Camaro có thể thành xe 4 cửa

Thương hiệu thuộc General Motors có thể hồi sinh Chevrolet Camaro trở thành một mẫu fastback 4 cửa, thay vì xe cơ bắp 2 cửa như trước.

Theo Carscoops, trong nội dung kế hoạch 5 năm vừa được General Motors công bố, thương hiệu Chevrolet có thể quay trở lại phân khúc sedan hiệu suất cao bằng một mẫu xe đầu bảng hoàn toàn mới mang tên Camaro.

Một chiếc fastback 4 cửa sẽ “phá vỡ” những giá trị mà Chevrolet Camaro từng đại diện, nhưng có thể giúp thương hiệu thuộc General Motors sở hữu thêm một mẫu xe halo car mang tính biểu tượng.

Thay vì “sao chép” nguyên mẫu Camaro tiền nhiệm, mẫu xe mới có thể trở nên gọn gàng và tinh tế hơn. Phía trước, một dải đèn LED mỏng chạy suốt chiều ngang đầu xe, bên dưới là lưới tản nhiệt hình lục giác. Các đường viền trên cản trước được chạm khắc khá bề thế và hầm hố.

Đường cong mui xe tạo thành dáng fastback, kết nối với phần đuôi tương đối ngắn. Hốc bánh trước có cánh gió khí động học, cửa xe khoét sâu, vòm bánh nhô cao và thân xe có thêm các chi tiết cơ bắp.

Cụm đèn hậu LED 3 khoang hình bầu dục ở đuôi xe được kết nối với nhau bằng tấm ốp màu đen bóng. Khu vực này cũng có bộ khuếch tán gió cỡ lớn, 4 ống xả và các khe hút gió dọc tương tự Lexus LFA.

Bản dựng Chevrolet Camaro mới do chuyên trang Carscoops thực hiện. Ảnh: Carscoops.

Theo Carscoops, những mẫu xe như Corvette, Equinox và Blazer EV của Chevrolet sẽ gợi ý về cách mà khoang lái Camaro mới được bố trí. Nhiều khả năng, xe sẽ được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số dạng cong, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn chạy phần mềm do General Motors phát triển dựa trên nền tảng Google.

Các chức năng điều khiển bằng giọng nói tích hợp AI và điều hướng tích hợp sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Khả năng loại bỏ Apple CarPlay và Android Auto sẽ cần được xem xét thêm.

Việc đưa Camaro trở thành một mẫu xe 4 cửa sẽ mang lại một hàng ghế sau thực thụ cho mẫu xe này, cùng với khoang hành lý rộng rãi như trên các dòng liftback khác. Bộ ghế ngồi thể thao sẽ có phần đệm hông lớn, sử dụng vật liệu cao cấp. Xe được kỳ vọng sẽ có các chế độ lái nhắm đến hiệu suất.

Khoang lái có thể chia sẻ nhiều nét tương đồng các mẫu xe cùng nhà General Motors. Ảnh: Cadillac.

Mẫu xe Chevrolet Camaro tiếp theo có thể sử dụng phiên bản cải tiến của nền tảng Alpha dẫn động cầu sau vốn đang xuất hiện trên Cadillac CT5 hiện tại. Nhờ đó, thiết lập động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L có thể được sử dụng, hoặc động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ cho công suất đầu ra 360 mã lực.

Các phiên bản SS và ZL1 trang bị động cơ V8 cũng có thể được duy trì. Phiên bản ZL1 sẽ được gắn động cơ siêu nạp LT4 dung tích 6.2L như trên CT5 Blackwing, sản sinh công suất tối đa 668 mã lực, mô-men xoắn cực đại 893 Nm.

Tất cả phiên bản đi kèm hộp số tự động 10 cấp tích hợp tính năng Line Lock và Launch Control. Các phiên bản động cơ V8 có thêm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp.

Nếu Chevrolet Camaro 4 cửa thực sự tồn tại, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Cadillac CT5 và Cadillac Celestiq, cùng với Mustang Mach-4 đã được đồn đại từ khá lâu của Ford. Những đối thủ tiềm năng còn bao gồm BMW 5-Series và Audi A6.